Теракт в Тунисе: десятки человек пострадали в результате взрывов двух смертников

В центре столицы Туниса прогремели два мощных взрыва, в результате которых десятки человек получили ранения, сообщает местный портал Realites Online со ссылкой на МИД страны.

По данным источника, причиной взрыва стал теракт, который был совершен двумя смертниками. Первый взрыв прогремел в ста метрах от посольства Франции на улице Шарля де Голля — исполнительницей теракта была женщина, которая, по предворительным данным, намеревалась подорвать патрульную машину полиции.

Второй взрыв прогремел практически в то же время на парковке Национального контртеррористического управления. Там взорвалась заминированная машина.

По данным France Press, в результате атаки десятки человек получили ранения, преимущественно полицейские. В настоящий момент сообщается, что среди пострадавших — шестеро хранителей порядка и трое мирных граждан. Погибших, кроме террористов, по предварительным данным, нет.

В настоящее время места инцидентов оцеплены силовиками. В городе усилена охрана правительственных зданий, дороги, ведущие к президентскому дворцу, перекрыты.