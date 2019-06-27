ФСБ РФ нашла в Сибири контрабандистов оружия из Украины и Литвы

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Новом Уренгое предполагаемых организатора и 10 участников группы, которая занималась контрабандой оружия с Украины и из Литвы. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ, пишет "Интерфакс".

Спецслужба заявила, что пресекла деятельность международной преступной группы. Помимо контрабанды оружия подозреваемые занимались переделкой гражданских единиц оружия в боевое.

В городе выявлены четыре подпольных мастерских по модернизации вооружений. При обысках дома и на работе у задержанных изъяли 33 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, три ручные осколочные гранаты, около девяти тысяч патронов различного калибра) и около 600 основных частей и комплектующих для оружия.

В отношении задержанных могут возбудить уголовные дела о незаконном изготовлении и обороте оружия.

Новый Уренгой неофициально называют "газовой столицей" России.