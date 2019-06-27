Российские "технические специалисты" покинули Венесуэлу

Россия отозвала своих "технических специалистов" из охваченной кризисом Венесуэлы, сообщило российское посольство в Каракасе. Это произошло накануне переговоров президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на этой неделе.

Три месяца назад Москва вызвала раздражение у Вашингтона, направив около 100 военных экспертов в Венесуэлу, после того как США дали понять, что они могут применить силу для смещения союзника России президента Николаса Мадуро.

Посольство сообщило на своей странице в Facebook, что самолет Ил-62 с российскими техническими специалистами, которые находились в Венесуэле последние три месяца, вылетел из Каракаса в Москву 26 июня.

Пресс-атташе посольства сообщил информагентству АFP, что в Москву вылетел "один самолет". Сотрудник дипмиссии отказался давать комментарии по поводу выбранного для этого шага времени и других деталей.

В своем заявлении посольство попыталось преуменьшить значимость этого сотрудничества, охарактеризовав его, как "плановые работы", которые будут продолжаться.

"Россия снабжает Венесуэлу современным оборудованием, которое требует регулярного технического обслуживания. Кроме того, российские специалисты провели обучение венесуэльского персонала", – говорится в сообщении.

Посольство подчеркнуло, что пребывание специалистов было не российским военным присутствием, а выполнением контрактов на обслуживание, "что не может привести к дестабилизации ситуации".

Российские эксперты покинули Венесуэлу накануне переговоров Путина и Трампа на полях саммита "Большой двадцатки" в Японии в пятницу.

В марте Москва направила технику и около 100 экспертов в Венесуэлу, где, как предполагается, также работают российские наемники.

Тогда Москва заявила, что они останутся в стране "столько, сколько им понадобится".

Шаг, получивший широкую огласку, рассматривался, как демонстрация поддержки Мадуро, который на протяжении нескольких месяцев ведет борьбу за власть с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

В январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, заявив, что переизбрание Мадуро в прошлом году было незаконным.

Более 50 стран во главе с США поддержали лидера Национальной ассамблеи Гуайдо, но Россия и Китай поддержали Мадуро.

В начале июня газета Wall Street Journal написала, что Россия сократила свой персонал в Венесуэле до нескольких десятков человек, в то время как на пике сотрудничества Москвы и Каракаса несколько лет назад его численность составляла около тысячи человек.

По данным газеты, вывод связан с отсутствием новых контрактов и пониманием, что у режима Мадуро больше нет денег, чтобы оплачивать услуги Москвы.