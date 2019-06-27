Самолет Ан-24 сгорел во время жесткой посадки в Бурятии: два человека погибли, более 20 пострадали

В аэропорту поселка Нижнеангарск Северобайкальского района пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку, при которой погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.

После взлета отказал один из двигателей самолета, и экипаж решил вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся.

При аварийной посадке погибли два человека. По информации источника в экстренных службах региона, это командир экипажа и бортмеханик. В медицинских службах сообщают о 22 пострадавших. Всего на борту находились 47 человек, из них пять членов экипажа.

Сотрудники Восточно-Сибирского СУ СК России на транспорте возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена"). В аэропорту организован оперативный штаб."Основная и пока единственная версия - отказ левого двигателя перед посадкой", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В свою очередь глава региона Алексей Цыденов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что обратившиеся за медицинской помощью пассажиры получили травмы легкой и средней степени тяжести. "Тяжелых пострадавших нет, у всех средняя и легкая тяжести", - сказал он. На месте происшествия работают пожарные, врачи и сотрудники органов внутренних дел.

Экипаж самолета Ан-24, совершивший аварийную посадку на севере Бурятии, докладывал об отказе систем управления, а также сообщали, что самолет садится с одним двигателем. Бортовые самописцы самолета функционируют нормально и будут переданы в Межгосударственный авиационный комитет. Как сообщили РИА "Новости" во Всероссийском союзе страховщиков, семьям пилота Владимира Коломина и бортмеханика Олега Барданова выплатят по миллиону рублей.

По данным "Интерфакса", Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку авиакомпании "Ангара", которой принадлежит самолет. На место выехал Байкальский транспортный прокурор. Сама авиакомпания готовит к вылету дополнительный борт за пассажирами. Об этом в четверг сообщила представитель авиаперевозчика Алена Аверина.

"Готовится к вылету борт, чтобы забрать из Нижнеангарска пассажиров, которые должны были вылететь самолетом, совершившим жесткую посадку", - цитирует ее РИА "Новости". Дополнительным бортом вылетают специалисты авиаперевозчика, намеренные разобраться с ситуацией.