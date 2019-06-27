ФОТО, ВИДЕО: бомба времен Второй мировой войны стала причиной землетрясения на западе Германии

В ночь на 23 июня в районе города Лимбург-ан-дер-Лан в федеральной немецкой земле Гессен местных жителей напугал мощный взрыв и легкое землетрясение, а ученые зафиксировали подземный толчок магнитудой 1,7. Люди обратились в полицию, которая на злаковом поле обнаружила кратер диаметром 10 метров и глубиной 4 метра, сообщает Stormnews со ссылкой на hessenschau.

Специалисты сразу предположили, что произошел взрыв боеприпаса. Но в воскресенье осколков найдено не было. Проведя исследования на следующий день, они с уверенностью заявили, что инцидент был вызван бомбой времен Второй мировой войны.

Эксперты считают, что речь в данном случае идет о 250-килограммовой бомбе, оснащенной химическим взрывателем замедленного действия. Они были сконструированы так, чтобы бомбы взрывались через несколько часов или через несколько дней после сбрасывания, но не все срабатывали, как это было предусмотрено, отмечает Deutsche Welle.

После Второй мировой войны на территории Германии было зарегистрировано около двух десятков подобных происшествий. Последние случаи произвольного взрыва таких авиационных бомб произошли 2011-м и 2013 годах в Гессене и Баварии. Немецкие саперы до сих пор обезвреживают около 5000 бомб времен Второй мировой войны ежегодно. Согласно оценкам экспертов, в земле на территории Германии их находится еще несколько десятков тысяч.

Gestern wurde in einem Feld im Bereich von #Limburg-Ahlbach ein Krater (10 m Durchmesser, 4 m tief) gemeldet. Bisher keine definitiven Hinweise auf einen mutmaßlichen Blindgänger. Heute weitere Untersuchungen.

Unsere Pressemeldung:

➡ https://t.co/aeEtlPTov6 pic.twitter.com/WxV8O2tZB2 — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) June 24, 2019





24 июня в Гессене также были обнаружены бомба немецкого производства весом 250 кг и американский снаряд весом 50 кг в непосредственной близости друг от друга. Из-за этого 2,5 тысячи человек временно покинули свои дома. Саперы произвели контролируемый взрыв бомбы, а снаряд был обезврежен, сообщает ТАСС.

Также с проблемой неразорвавшихся боеприпасов в Германии сталкиваются во время тушения природных пожаров на бывших полигонах советских войск в восточной части страны. Так, в начале июня возгорание у Йютербога охватило 550 га. Этот пожар в федеральной земле Бранденбург стал крупнейшим со времен падения Берлинской стены.