Полномочия российской делегации в ПАСЕ подтверждены без ограничений

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России. Ассамблея требует от Москвы освободить украинских моряков и сотрудничать в расследовании катастрофы МН17. Про Крым и Донбасс не вспомнили.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) решила подтвердить полномочия российской делегациибез всяких ограничений. Об этом говорится в резолюции "Рассмотрение обжалования по сути неподтвержденных полномочий парламентской делегации Российской Федерации", которая была принята в среду, 26 июня, в Страсбурге. Резолюцию, автором которой стал британский депутат-консерватор Роджер Гейл, поддержали 116 парламентариев, 62 проголосовали против.

Документ предоставляет российским депутатам все права для участия в работе ассамблеи: право голосовать, выступать, избираться в руководящие органы ПАСЕ, возглавлять комитеты и входить в состав мониторинговых миссий.

В резолюции выражается сожаление по поводу отсутствия сотрудничества Москвы с ПАСЕ по вопросам мониторинга и констатируется ряд тревожных тенденций в сфере демократии, верховенства права и защиты прав человека в России. В то же время ПАСЕ отмечает, что она всегда была привержена идее политического диалога. Поэтому мониторинговый комитет, который готовил эту резолюцию, предложил "подтвердить полномочия российской делегации".

О Крыме, Донбассе и политзаключенных не вспомнили

Одновременно с этим ассамблея призвала Россию освободить 24 украинских моряков, "захваченных в Керченском проливе на основании обвинений в "незаконном пересечении границы РФ", немедленно погасить финансовую задолженность в бюджет СЕ и приступить к сотрудничеству по расследованию авиакатастрофы рейса МН17.

Кроме этого, российские власти должны "принять эффективные меры для предотвращения нарушений прав ЛГБТ", а также вместе с международным сообществом в полной мере сотрудничать в расследовании убийства Бориса Немцова. Призывов прекратить аннексию Крыма и военную поддержку российских сепаратистов в Донбассе, а также освободить украинских политических заключенных в резолюции нет.

ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в апреле 2014 года за аннексию Крыма. В знак протеста российские депутаты не принимают участия в работе ассамблеи с 2016 года. Летом 2017 года Москва прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, объясняя это тем, что делегация РФ не имеет полноценных прав в ПАСЕ. В понедельник, 24 июня, ПАСЕ приняла резолюцию, позволившую российской делегации вернуться в ассамблею. Однако ее полномочия были оспорены Грузией и Украиной из-за нарушения норм международного права и регламента.