Взрывы боеприпасов на юге Казахстана: трое погибших, десятки тысяч жителей эвакуируются

Число погибших в результате взрывов боеприпасов на складах в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана увеличилось до трех человек. В больнице умер раненый военный. В крайне тяжелом состоянии находятся еще 4 человека, сообщили в управлении здравоохранения Туркестанской области.

За медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы.

Ранее сообщалось о двух погибших и 165 пострадавших.

На улицах города Арысь военные собрали 70 неразорвавшихся снарядов, сообщил заместитель министра обороны Бахыт Курманбаев.

Взрывы в воинской части Министерства обороны прогремели утром 24 июня. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию в регионе и сообщили о начавшейся эвакуации людей из города с населением около 43 тысяч человек.

По информации МВД страны, Арысь покинули около 42 тысяч человек. 39 тысяч из них эвакуировались самостоятельно.

Причины пожара на складах пока неизвестны.

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В марте 2009 года в двух километрах от города Арысь на территории научно-производственного объединения вблизи воинской части Минобороны произошло возгорание взрывчатых веществ с последующей детонацией боеприпасов, предназначенных к утилизации. Тогда погибли два человека.

