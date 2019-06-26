Полномочия делегации России в ПАСЕ опять оспорены

Российская делегация в ПАСЕ, которая во вторник прилетела в Страсбург на летнюю сессию Ассамблеи после более пяти лет санкций и бойкота, не будет принимать участие в заседаниях еще как минимум сутки – ее полномочия вновь были оспорены.

В ходе пленарного заседания ПАСЕ во вторник вопрос о полномочиях России был поднят парламентариями из нескольких стран, входящих в Совет Европы (по регламенту, для этого требуется не менее 30 парламентариев из как минимум пяти стран-членов), и Ассамблея отложила утверждение полномочий российской делегации до вечера 26 июня.

Об оспаривании полномочий делегации России объявили глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев и член делегации Грузии Нино Гогуадзе – по причине того, что за депутатов Госдумы России, приехавших в Страсбург, голосовали жители аннексированного Крыма, а также на основании несоблюдения Россией базовых принципов Совета Европы.

Как сообщил в Фейсбуке член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза, два комитета Ассамблеи – мониторинговый и регламентный – должны выступить с проектом резолюции по вопросу о полномочиях делегации России. Резолюцию представят представители комитетов – соответственно, Роджер Гейл из Великобритании и Эгидиус Варейкис из Литвы. Оба политика известны как жесткие критики России.

При этом сама делегация Украины после принятия накануне в ПАСЕ резолюции, фактически снимающей санкции с российской делегации, заявила о решении приостановить свою работу на сессии и рассмотреть вопрос об участии в работе Совета Европы в целом.

Напомним, что 24 июня ПАСЕ приняла решение о том, что санкции, которые в апреле 2014 года были наложены Ассамблеей на российскую делегацию за аннексию Крыма (лишение права голоса и права на участие в руководящих органах ПАСЕ), более не могут налагаться на делегации стран-членов Совета Европы.

"Решение украинской делегации: прекратить участие в работе сессии ПАСЕ, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации; делегация обращается к Верховной Раде с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем; делегация обращается к президенту и МИД немедленно выработать четкую позицию относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы", – написал в Фейсбуке председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

В свою очередь, руководитель российской делегации Петр Толстой заявил журналистам во вторник, что он и его коллеги не придут в зал ассамблеи до момента, пока не будут подтверждены их полномочия, а в случае, если это будет сделано с ограничениями, они опять покинут сессию.

Дождаться результатов голосования в среду призвал и министр иностранных дел России Сергей Лавров: "Мы будем судить о том, как эта ситуация завершится по тому, каковы будут результаты сессии ПАСЕ".

Министр пообещал заплатить российский долг по взносам в бюджет Совета Европы, если права делегации России будут восстановлены: "Полное восстановление прав - и мы будем готовы выплатить те взносы, которые удерживали из-за неприемлемого, дискриминационного отношения к делегации Федерального собрания Российской Федерации".

Президент Украины: европейские партнеры нас не услышали

В официальном Киеве разочарованы принятием резолюции ПАСЕ, открывшей возможность для возвращения России в Ассамблею без выполнения ею требований Совета Европы.

"Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", – написал президент Владимир Зеленский на своей странице в Фейсбуке.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе во время официальных визитов во Францию и Германию лично обсуждал вопрос возврата российской делегации с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования ассамблеи", – отметил президент Украины.

"Главным аргументом за возвращение стала необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных. А еще очень хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в ассамблею – организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, – будут отстаивать и требовать другого возвращения – возвращения пленных украинских моряков", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Реакция на решение ПАСЕ - Украина, США, Грузия, Эстония

Министерство иностранных дел Украины отозвало из Страсбурга посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом в Фейсбуке сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"…Приостановление участия в ПАСЕ – вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать Совет Европы в жертву России и ее друзьям. Куда сложнее, собственно, с Советом Европы – это наш юридический и человеческий долг участвовать в ее механизмах защиты прав человека. Хотя арсенал этих механизмов далеко не идеален, но важный. Во всем остальном СЕ потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно", – подчеркнул Павел Климкин.

Украинского коллегу поддержал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Глава МИД Грузии опубликовал свое мнение о решении ПАСЕ в Твиттере: "Вызывающее сожаление решение ПАСЕ! Мы еще в мае, в Хельсинки на встрече глав МИД стран Совета Европы зафиксировали принципиальную позицию и не поддержали это решение. Наша позиция является последовательной".

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу также опубликовал свою реакцию в соцсетях: "Восстановление российского мандата в такой ситуации и таким образом не соответствует ценностям Совета Европы и не отвечает европейским интересам".

Временный поверенный США в делах Украины Уильям Тэйлор (William B. Taylor) сказал на брифинге в Киеве, что Совет Европы не должен давать разрешение на участие в работе своих уставных органов - ПАСЕ и Комитета министров - россиянам, против которых ЕС и США ввели санкции. Об этом сообщили украинские медиа.

"Наша точка зрения заключается в том, что если россияне возвращаются, то они не должны направлять, а Совет Европы не должен принимать каких-либо членов делегации, которые уже находятся под американскими санкциями или санкциями Европейского Союза", - заявил Тэйлор.

Дипломат также отметил, что, хотя США не являются членом Совета Европы, они выступали против возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы и четко выражали свою позицию.

По словам Тэйлора, США также были поражены усилиями украинской делегации, направленными на блокирование возвращения россиян в ПАСЕ.

Правильное решение Украины и умиротворение России?

Руководитель международных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Виталий Мартынюк считает правильным заявление украинской делегации о желании приостановить работу в ПАСЕ.

"Необходимо показать резкое несогласие с решением ПАСЕ относительно возвращения России без выполнения Кремлем всех требований и соблюдения всех принципов Совета Европы. Но нужно еще раз подчеркнуть, что ПАСЕ сама нарушает принципы, на которых базируется ее работа. И Украина должна продемонстрировать, что мы – субъект международных отношений и международных организации, в том числе, и в Совете Европы, и заявление про остановку в работе не является выходом Украины из ПАСЕ", – говорит Виталий Мартынюк корреспонденту Русской службы "Голоса Америки".

Виталий Мартынюк напоминает, что данное решение украинской делегации должно быть рассмотрено в Верховной Раде.

"Однако протест Украины должен быть максимально информационным, чтобы показать, что это решение не просто украинской делегации в ПАСЕ, это возмутилась вся Украина в целом, украинское общество несогласно с решением, которое было принято в организации", – утверждает Виталий Мартынюк.

Причиной, которая могла повлиять на позицию ПАСЕ, он называет изменение европейской позиции к России за последние годы, желание умиротворения отношений с Москвой.

"Горячая фаза войны России против Украины была поставлена на паузу в феврале 2015 года, после того, как регулярные российские войска захватили украинский город Дебальцево. И после этого война идет в виде перестрелок, вылазок. Это успокоило Европу и даже тех, кто откровенно выступал против российской агрессии. Далее мы увидели желание европейцев поддерживать диалог с Россией. Почему-то в их иллюзиях диалог с Россией – возможен, и они не осознают всех угроз, которые идут от России", – отмечает Виталий Мартынюк.

Решение ПАСЕ о возвращении российской делегации на летнюю сессию, он называет "приостановлением процесса международного давления на Россию".

"Это позволяет России говорить о разрыве международной изоляции. Европейские санкции сохраняются и они продлены еще на год без их усиления. Россия не выполняет свои обязательства и решение международного трибунала ООН по украинским морякам", – подчеркивает Виталий Мартынюк.

Он напоминает, что сроки освобождения 24 украинских моряков по решению международного трибунала ООН истекают сегодня, 25 июня.

Брюссель, Киев и "усталые" переговорщики

Политолог Наталия Белоус считает, что ситуация с ПАСЕ показала, что ни одна международная организация не согласна рисковать своим финансовым благополучием или другими выгодами ради Украины.

"Европейский союз устал быть переговорщиком между Украиной и Россией в вопросе войны и мира. Очевидно, что после парламентских выборов в Украине сменится делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы, и мы увидим какие-то положительные обновления во внешней политике Украины", – говорит Наталия Белоус корреспонденту Русской службы "Голоса Америки".

Политическая ситуация, которая складывается в Евросоюзе в настоящий момент, по ее словам, говорит о нежелании официального Брюсселя усиливать санкции против России.

"Во внутренней украинской политике при президенте Зеленском мы также не видим стратегического плана по возвращению Крыма в Украину, восстановления Донбасса. Сегодня сложно предположить, что за срок его президентства ситуация как-то кардинально изменится и на Донбассе наступит мир", – считает Наталия Белоус.

Укрепление украинской политической позиции в мире она предлагает традиционными методами – привлечением к переговорам на международном уровне профессиональных дипломатов и военных.

"Увы, иностранные политики, как кажется, пока умело пользуются политической наивностью, неграмотностью новой политической команды украинского гаранта, подобными решениями, как в ПАСЕ, пытаются поставить Украину в неудобное положение", – подчеркивает Наталия Белоус.