Президент Эстонии назвала решение ПАСЕ о возвращении России права голоса постыдным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении ”за стол” России постыдным.

”Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вернуть Россию за стол постыдно”, — написала она в Facebook.

”В апреле 2014 года Россию из-за событий в Крыму лишили как права голоса в ПАСЕ, так и и права избираться в правление руководящих органов и участвовать в надзорных миссиях. Причина этих санкций заключалась в грубом нарушении международного права со стороны России. Ни одна из причин, по которой в 2014 году было приостановлено право голоса России, никуда не исчезла”, — отмечает Кальюлайд.