В центре Москвы прохожих угощали отравленными напитками и грабили: 24 пострадавших

Прокуратура Москвы проконтролирует ход расследования уголовного дела об отравлениях и последующих ограблениях людей в центре города, сообщила ТАСС представитель прокуратуры Елена Нефедова.

Районным прокурорам, по словам Нефедовой, дано указание проверить, как правоохранительные органы реагировали на факты отравлений, какие процессуальные решения были приняты.

По предварительным данным, злоумышленник подмешивал сильнодействующие вещества в безалкогольные напитки и предлагал их прохожим, с которыми знакомился в центре Москвы, в основном на территории Басманного района. Когда люди теряли сознание, он избивал и грабил их. По данным The Village, известно как минимум о 24 случаях отравления и ограбления прохожих в мае и июне.

По подозрению в отравлении и нападении на прохожих задержан 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии. По данным издания Baza, имя подозреваемого — Мурат Сабанов, по версии Mash — Марат Сабинов.

Ранее этого человека уже задерживали по подозрению в ограблениях в центре Москвы, но отпустили под подписку о невыезде. После чего, как писал The Village, он продолжил нападения. Теперь следствие собирается добиваться его ареста.

В мае и июне как минимум 24 человека подверглись отравлению в центре Москвы, пишет The Village со ссылкой на пострадавших. Пока жертвы были без сознания, их грабили или избивали. В начале июня предполагаемого преступника задержали, но после возбуждения дела о краже отпустили под подписку о невыезде. После этого нападения продолжились, утверждает The Village.

Нападавший предлагал жертвам отравленные напитки

Один из пострадавших, Дмитрий (имя изменено), познакомился со злоумышленником 7 июня в "Яме", где ждал свою подругу. Новый знакомый начал говорить об акциях движения "Лев против" и предложил свой напиток красного цвета. От него Дмитрию стало плохо. Когда пришла его подруга, нападавший и присоединившийся к нему молодой человек (возможно, сообщник) уговорили ее сходить в аптеку. К возвращению девушки у Дмитрия украли телефон, паспорт и банковскую карту.

Через час аналогичный случай произошел с фоторедактором The Village Людмилой Чижовой. Она вместе с друзьями гуляла по центру Москвы. К ним присоединился бородатый парень, который назвался Мурадом. Он предложил Людмиле "Фанту", после чего она потеряла сознание. Плохо стало и двум ее друзьям, которые попробовали напиток. Когда они упали на газон, отравитель начал рыться в их вещах. Это заметили двое посторонних мужчин. Они скрутили преступника и вызвали полицию.

Жертвы впадали в кому. Чем их отравили, неизвестно

По информации The Village, отравления в Москве происходили по меньшей мере с 11 мая. Нападавший действовал в скверах около Чистых прудов, а также в "Яме", парке "Горка" и баре "Зинзивер". Иногда жертв не грабили, а избивали (The Village известно о двух таких случаях). В других случаях совершить ограбление мешали знакомые жертвы. Как минимум однажды преступник был с высокой светловолосой девушкой; еще один пострадавший заявил, что девушка с такими приметами сама его отравила.

Чем отравились пострадавшие, неизвестно. В выписке Людмилы Чижовой из больницы указано "неизвестное психотропное вещество". По информации The Village, оно вызывает угнетение дыхания. Один из пострадавших жаловался на депрессивное состояние и суицидальные мысли после отравления, у другого была анемия и обмороки. По меньшей мере несколько жертв отравления на некоторое время впали в кому. После выхода материала The Village журналистка Елизавета Нестерова написала в твиттере, что один из пострадавших — ее друг Михаил Рольник (речь идет о бывшем ведущем MTV). По словам Нестеровой, он почти две недели пролежал в коме, и "только несколько дней назад врач сказал, что нам есть, за что бороться".

Людмила Чижова пробыла в коме три дня. После отравления прошло три недели, но девушке до сих пор каждый день ставят капельницу, она часто испытывает головную боль и может ходить только с тростью.

Нападавшего задержали в начале июня — но отпустили под подписку о невыезде

При попытке ограбить Чижову и ее друзей 7 июня преступника задержали. Как отмечает The Village, скрутившие его мужчины предлагали полицейским в качестве улик забрать бутылки, которые лежали вокруг пострадавших, но сотрудники полиции не сделали этого. Против задержанного возбудили уголовное дело о краже и отпустили его под подписку о невыезде. После этого нападения продолжились, утверждает The Village. Последний известный изданию случай произошел 21 июня.

The Village отмечает, что уголовное дело против отравителя было возбуждено по статье о краже, а не о грабеже или разбое, которые предусматривают применение насилия. Юрист и координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, который помогает Чижовой в деле об ограблении, объяснил это "отсутствием визуальных признаков разбоя или грабежа".

"Дело в том, что первоначальный осмотр места происшествия был произведен сотрудниками полиции некачественно из-за сокрытия улики — той самой бутылки с „Фантой“, которую они могли попросту не заметить или не придать ей значения, либо злоумышленник мог ее просто выбросить. Серьезную помощь в расследовании могли бы оказать данные с камер видеонаблюдения, однако и они до настоящего времени не запрошены. Только сейчас, когда потерпевшие обратились к нам, мы с ними начали предпринимать попытки к получению данных с видеокамер. Кроме того, полицейские до сих пор не отправили запрос в больницу о том, каким веществом отравили Людмилу", — заявил Прянишников.

Оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД по Москве сообщил "Медузе", что информации об отравлениях и уголовном деле о краже им не поступало. "Открытая Россия" заявила, что готова оказать юридическую поддержку и другим пострадавшим от нападений.

Как выглядел отравитель и чем он угощал

Приметы злоумышленника:

— Рост 175–180 сантиметров, 25–30 лет, бледный, худой.

— Представляется Азаматом, Мурадом или Анваром, говорит, что из Нальчика.

— Пухлые губы, приплюснутый нос, рыжая тонкая бородка, темные волосы.

— Белая или синяя кепка, джинсовая куртка, очки-авиаторы, темные шорты, сланцы; либо черный рюкзак, черная футболка, белые штаны с оранжевыми полосками по бокам; либо белые кроссовки с синими полосками, борсетка через плечо (был замечен в разной одежде).

— Серебряные кольца на пальцах.

— Говорит, что работает логистом.

— Может рассказать, что принимает наркотики и "сейчас на отходосах".

Приметы сообщницы:

— Высокая, полная.

— Волосы светлые, по плечи.

— Кольцо в носу.

Что предлагал выпить преступник:

— Пиво.

— Пина-коладу.

— Фанту.

— Воду.