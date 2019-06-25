США ввели новые жесткие санкции против Ирана и его лидера Хаменеи

Президент США Дональд Трамп заявил о введении новых жестких санкций в отношении Ирана, в том числе против личной канцелярии духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

По словам президента, дополнительные санкции, в результате которых будут заморожены зарубежные иранские активы на миллиарды долларов, станут американским ответом на уничтожение Ираном американского беспилотника и другие враждебные акции.

Однако, по словам Трампа, санкции были бы введены в любом случае, даже если бы инцидента с беспилотником не случилось.

Как сказал Трамп, давление на Иран будет возрастать с целью помешать ему обрести ядерное оружие.

В последние недели напряженность в отношениях между двумя странами усилилась.

Президент Трамп также заявил, что Ирану не будет позволено получить ядерное оружие.

Министр финансов США Стив Мнучин подтвердил, что подписанный Трампом указ о дополнительных санкциях обсуждался еще до того, как иранские Стражи революции сбили американский беспилотник над Персидским заливом.

Тем временем Франция, Великобритания и Германия направили в Тегеран официальное дипломатическое предупреждение о тяжелых последствиях для Ирана невыполнения им соглашения 2015 года об иранской ядерной программе.

Неделю назад Иран объявил, что 27 июня превысит лимиты на количество обогащенного урана, которое ему позволено хранить по соглашению 2015 года.

Кого затронут новые санкции



По словам Трампа, аятолла Хаменеи несет личную ответственность за враждебную по отношению к США политику иранского режима.

"Санкции, введенные в соответствии с указом… лишат Верховного лидера, его канцелярию, а также тех, кто с ними тесно связан, доступа к ключевым финансовым ресурсам", — заявил Дональд Трамп.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее оценил личное состояние Хаменеи в 95 млрд долларов. Из этих средств, по сведениям Вашингтона, финансируется и деятельность иранских Стражей исламской революции.

Министерство финансов США заявило, что под санкции также попадают восемь командующих Стражей исламской революции.

Минфин США разъяснил, что указ президента Трампа лишает иранские власти доступа к финансовым ресурсам, а также позволяет персональные санкции против лиц, назначенных на определенные должности Верховным лидером и его канцелярией.

Указ направлен также и против иностранных финансовых компаний, которые имеют дело с иранским режимом и попавшими под санкции лицами.

Министр финансов Мнучин сообщил, что к концу недели под санкции попадет и министр иностранных дел Ирана.

Администрация Трампа хочет заставить Тегеран начать новые переговоры об иранской ядерной и ракетной программе.

Реакция Ирана



Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в "Твиттере", что ястребы в администрации Трампа жаждут войны и выступают против дипломатии.

"@realDonaldTrump на 100% прав, что военным США нечего делать в Персидском заливе. Вывод этих сил полностью соответствует интересам США и всего мира. Но теперь становится ясно, что эта команда не озабочена интересами США, они презирают дипломатию и жаждут войны", — написал министр.

Тем временем иранское государственное агентство IRIB цитирует пресс-секретаря МИДа Аббаса Мусави, заявившего, что новые санкции — это "просто пропаганда" и что никаких возможностей для санкций уже больше не осталось.

Результат санкций



Иран уже ощущает последствия возобновления американских санкций и решения администрации Трампа выйти из состава международного договора по ядерной программе Тегерана.

Санкции, в особенности в энергетике, морском транспорте и финансовой системе Ирана уже привели к к резкому падению экспорта иранской нефти и к практически полному прекращению иностранных инвестиций в экономику Ирана.

Санкции США запрещают американским компаниям иметь дело с Ираном, а также с иностранными компаниями, ведущими бизнес с этой страной.

В результате в Иране ощущается дефицит импортных товаров.

Курс иранской валюты резко упал, что привело к значительному росту цен.