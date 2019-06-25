Члены украинской делегации в ПАСЕ с коллегами из Литвы и Грузии готовят "фишечки"

Резолюцию, которая позволяет России вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы, поддержали 118 депутатов, 62 были против, 10 воздержались. Уже утром 25 июня Россия может передать в ПАСЕ список своих депутатов и возобновить работу в ассамблее, отмечает "Европейская правда". Украинская делегация намерена обжаловать полномочия РФ.

В ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы в Страсбурге приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволяет России вернуться в ассамблею.

Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", за принятие резолюции проголосовали 118 депутатов, 62 были против, 10 воздержались.

Член украинской делегации, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила в Facebook, что против были представители Украины, Великобритании, Грузии, Польши и стран Балтии.

К резолюции, основанной на докладе депутата от Бельгии Петры де Суттер, украинская делегация подала более 200 поправок. Их рассмотрение началось около 21.00 24 июня по киевскому времени и завершилось в 1.48 25 июня.

Депутаты поддержали только одну поправку, №12, отмечается в Twitter ПАСЕ.

The resolution on credentials and voting at PACE is passed by the Assembly, by 118 votes to 62, with 10 abstentions. One amendment only was approved, No. 12. Text coming shortly... — PACE (@PACE_News) 24 июня 2019 г.



Во время заседания несколько депутатов призвали президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье перенести рассмотрение резолюции на завтра. "Законно ли это заседание после полуночи?" – спросил один из делегатов. Паскье настаивала, что проголосовать за резолюцию необходимо сегодня. Член украинской делегации, народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко сообщил в Facebook, что некоторые депутаты уснули прямо в зале.

"Европейская правда" отметила, что если бы рассмотрение резолюции отложили до утра вторника, то в среду россияне, скорее всего, не успели бы принять участие в голосовании за нового генсека Совета Европы. Следовательно, они не признали бы генсека, которого выбрали бы без них, и снова отказались бы платить членские взносы, предполагает издание.

Решение, принятое ПАСЕ, принципиально меняет санкционный механизм, пишет "Европейская правда". В регламент добавили норму, которая отменяет право ПАСЕ налагать санкции на любую национальную делегацию, включая Россию. Ассамблея больше не сможет ограничивать право голоса, право выступления, право участия и голосования депутатов в комитетах ассамблеи. Отдельная норма позволяет России представить список своей делегации посреди сессии (до этого список делегатов нужно было подавать перед началом первой сессии года).

Издание считает, что уже утром во вторник Россия передаст в ПАСЕ список своих депутатов и возобновит работу в ассамблее.

Одновременно с этим осталось право полностью отказать в подтверждении полномочий делегации отдельного государства. Как сообщается на сайте ПАСЕ, это так называемая процедура совместной реакции (joint reaction procedure), которую будут применять против государств-членов, нарушающих свои уставные обязательства или не соблюдающих основные принципы и ценности, отстаиваемые Советом Европы. Такая процедура может быть инициирована ассамблеей, Комитетом министров или генеральным секретарем Совета Европы. Они будут вовлечены в "пошаговый процесс" применения санкций, который в конечном итоге может привести к приостановке работы государства в организации.

Украинская делегация намерена обжаловать полномочия РФ, как только она подаст свой список депутатов.

"Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались возможными. Позор", – написал в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев.

Ирина Геращенко пообещала "фишечки" на заседании ПАСЕ во вторник.

Член украинской делегации, внефракционный депутат Борислав Береза отметил в Facebook, что украинцы "делали все возможное и невозможное", чтобы заблокировать возвращение России в ПАСЕ, и предположил, что Украине не удастся оспорить полномочия российской делегации.

"Зная настрой Комитета министров Совета Европы и руководства ПАСЕ, можно предположить, что россияне отобьются. Поэтому мое мнение о том, что мне нечего делать в одном зале с нечистью, у которой руки по локоть в украинской крови, остается неизменным", – написал он.

Представитель украинской делегации, народный депутат от "Самопомочі" Елена Сотник обратила внимание, что хотя рассмотрение резолюции состоялось ночью, в ПАСЕ был практически полный зал.

"Интересно, был бы полный зал и [было бы] рассмотрение в такое время резолюции по заложникам, террористическим актам, политическим заключенным?.. Даже химическая атака в Сирии или МН17 не могли бы так мобилизовать [депутатов в ПАСЕ], как это делает возвращение России", – считает она.