Аудитория "Прямой линии" с Путиным сократилась до минимума за семь лет

Число россиян, посмотревших последнюю "Прямую линию" с Владимиром Путиным, снижается уже четыре года подряд.

Аудитория программы оказалась самой малочисленной за последние семь лет, свидетельствуют данные компании Mediascope (бывшая TNS), которые есть в распоряжении Русской службы Би-би-си.

20 июня за программой, которую в прямом эфире показывали пять телевизионных каналов, следили 5,3 млн человек. В прошлом году эа цифра составила 5,8 млн.

В 2017 году "линию" смотрели более 6,2 млн человек, а в апреле 2016 года - свыше 7,1 млн.

В 2008-2011 годах программа называлась "Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение". В 2004 и 2012 годах прямая линия не проводилась.

Своего пика рейтинги "Прямой линии" достигли в 2015 году, когда ее посмотрели свыше 8,4 млн зрителей. С тех пор они неуклонно снижались.

Сама "Прямая линия" проходила уже в 17-й раз.

Удивляться падению рейтинга "Прямой линии" не стоит, это закономерный процесс, считает профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов.

"Люди привыкли и перестали ждать важных откровений от Путина. Так происходит с любым телевизионным шоу. Мало кому удается удержать интерес", - считает он.

"Нужно смириться с тем, что сама идея многочасового собеседования Путина с народом не набирает популярности, и аудитория будет снижаться независимо от того, какие еще инновационные решения будут приняты", - сказал политолог.

"Формат исчерпывается, и я сомневаюсь в том, что новый можно найти. Ничего трагического не происходит", - резюмировал собеседник Би-би-си.

Особенности "Прямой линии" 2019 года

Последние годы Путин не раз устраивал разносы чиновникам в прямом эфире - в основном, правительству и губернаторам. Однако в этот раз таких показательных выговоров не было.

Неожиданно Путин даже заступился за "Единую Россию", отреагировав на вопрос, пришедший по SMS: сказал, что не позволит называть бандитами людей, которые брали на себя много ответственности.

"Линия" началась с вопросов про зарплаты и падение уровня жизни - это самый популярный вопрос президенту.

Путин сказал, что реальные располагаемые доходы падают, но заработные платы растут. После чего снова напомнил о существовании нацпроектов, которые должны улучшить ситуацию, а также указал, что реальные располагаемые доходы падают в том числе из-за того, что население набрало много кредитов.

В 2019 году зал слушателей и круг собеседников Путина по видеосвязи был наполнен знаменитостями: спортсменами, актерами, популярными блогерами и так далее.

Так, вопрос о проблеме мусорных свалок президенту задала 15-летняя видеоблогер Екатерина Адушкина.

У Адушкиной - 3,3 млн подписчиков в "Инстаграме", она выпускает музыкальные клипы и блоги о своих путешествиях. В 2018 году она записала песню и клип в рамках рекламной кампании новых тарифов "Билайн".

Русской службе Би-би-си не удалось найти на страницах Адушкиной упоминания проблемы сортировки или вывоза мусора.

Молодая мама из Серпухова спросила Путина, планируется ли меняться выплата пособий на ребенка, которая сейчас составляет 50 рублей.

После того как Кириллова задала вопрос Путину, издание "Открытые медиа" нашло ее страницу во "ВКонтакте", где в качестве места работы девушки была указана администрация города Серпухов.

Также издание обратило внимание на детскую кроватку, которая была в кадре во время общения Екатерины Кирилловой с Путиным. На сайте производителя кровати сказано, что она стоит 55 тысяч рублей.

Вопрос о новом законе об административном наказании за распространение фейковой информации задал Путину блогер Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин - автор альтернативных переводов известных фильмов.