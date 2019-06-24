Роспотребнадзор усиливает контроль над алкоголем из Грузии

Количество алкогольной продукции из Грузии, не соответствующей требованиям, с 2014 по 2018 годы увеличилось, утверждает российское ведомство.

Роспотребнадзор усиливает контроль качества алкогольной продукции, ввозимой в Россию из Грузии. В понедельник, 24 июня, российское ведомство сообщило об ухудшении качества грузинского алкоголя в динамике.

С 2014 по 2018 годы в 2,9 раза увеличилось количество не соответствующей требованиям алкогольной продукции из Грузии, указывается в размещенном на сайте ведомства заявлении. Все партии данного алкоголя не пропущены на территорию РФ.

Обострение отношений между РФ и Грузией

В Грузии с 20 июня продолжаются протесты, вызванные тем, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, поддерживающий признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.

Президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям перевозить пассажиров в Грузию, его указ вступит в силу 8 июля. С этого же числа российские власти также запрещают грузинским авиакомпаниям Georgian Airways и MyWay Airlines летать в Россию.