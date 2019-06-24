Власти Грузии согласились провести выборы 2020 года по пропорциональной системе

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приступает к реформе, после которой парламентские выборы, запланированные на 2020 год, пройдут по пропорциональной системе. Таково было одно из требований участников акций протеста, которые с 20 июня устраивают массовые выступления у здания парламента в Тбилиси.

"Политическое объединение "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы - провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера", - сказал на брифинге основатель и председатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили, которого цитирует ТАСС.

По словам Иваншвили, в 2018 году, когда правящая партия завершила конституционную реформу, сообщалось, что переход на пропорциональную систему состоится в 2024 году и барьер должен был составить 5%, однако его аннулирование к 2020 году говорит о том, что власти готовы дать шанс всем политическим партиям пройти в парламент. Переговоры по изменению избирательной системы начнутся после завершения текущей сессионной недели. В переговоры будут вовлечены как представители парламентской, так и непарламентской оппозиции.

Согласно действующему законодательству, в Грузии работает смешанная избирательная система. Из 150 депутатов 73 выбираются по мажоритарной системе, а 77 - по пропорциональной.

Помимо парламентской реформы митингующие требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и освобождения задержанных на демонстрациях у здания законодательного органа. Еще одним из требований оппозиции была отставка спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, который выполнил это требование на следующий день после беспорядков.