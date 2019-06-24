Город в Казахстане полностью эвакуируют после мощного взрыва на складе боеприпасов

В Туркестанской области на юге Казахстана объявлен режим ЧС из-за пожара в воинской части, заявил глава региона Умирзак Шукеев, сообщает РИА Новости.

"Была объявлена ЧС по области, мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты, по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом", — отметил он.

Как сообщали в Минобороны страны, на одном из арсеналов, расположенном рядом с городом Арысь, вспыхнул пожар, начали рваться боеприпасы. Причины ЧП выясняются.

Идет эвакуация населения из домов, расположенных возле воинской части. По данным местных СМИ, в больницу начали поступать первые пострадавшие.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины инцидента, на место уже вылетел глава Минобороны Нурлан Ермекбаев.

"Интерфакс" пишет, что Арысь полностью эвакуируют, объявил глава администрации Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает Tengrinews.kz.

По информации издания, на складе с боеприпасами начался пожар, вызвавший взрывы. Судя по видеозаписям очевидцев, взрыв был не один. В городе Арысь введена чрезвычайна ситуация. Люди сами начали выезжать из города. Всего в нем проживает около 45 тысяч человек.

В больницы Арыси обратились 34 человека, заявили в управлении здравоохранения Туркестанской области. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое, сказал Otyrar.kz главврач городской больницы скорой помощи Шымкента. "За помощью обратились около 10-11 человек, пострадавших после взрыва. Пока не могу сказать какие у них травмы, их осматривают врачи", — сообщили корреспонденту "Интерфакса"" в приемном отделении этой больницы.

"Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. По всем направлениям будут двигаться колонны, подбирать людей, увозить в специально организованные лагеря", — заявил Умирзак Шукеев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил главам МВД, Минобороны и администрации Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов, обеспечить безопасность населения и выяснить причины случившегося. Он написал об этом в твиттере.