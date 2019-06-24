В деле Голунова нашли "второе дно": это "подстава" одного клана силовиков другим

На этой неделе должно быть опубликовано то самое новое расследование журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова, в котором наверняка будут упомянуты многие высокопоставленные сотрудники ФСБ, которые контролируют рынок похоронного бизнеса в Москве и которые якобы угрожали журналисту.

Накануне публикации расследования "Новая газета" нашла "второе дно" в резонансном уголовном деле против Голунова, утверждая, что за легко объяснимым арестом скрывается большая политическая интрига высокопоставленных чиновников и грамотная оперативная работа контролируемых ими силовиков.

По мнению "Новой", это стало результатом междоусобных войн российских силовых кланов, а последовавшая реакция общества помогла одному из них одержать победу.

В один из этих противоборствующих кланов входят те самые начальник УФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев, которых называют в числе возможных заказчиков сфабрикованного дела о наркотиках против спецкора "Медузы". Медоев якобы является крестным сыном начальника СЭБ ФСБ Сергея Королева.

Другой силовой клан представляет бывший замначальника УСБ ФСБ генерал Олег Феоктистов, известный общественности участием в задержании осужденного на 8 лет экс-министра экономразвития РФ Алексея Улюкаева и передачей ему сумки с $2 млн, которые генералу после суда вернули. Именно при генерале Феоктистове современная Лубянка превратилась в главного политико-экономического субъекта страны.

По данным газеты, Ивану Голунову, возможно, просто не повезло, когда он стал писать свое расследование про ГБУ "Ритуал", так как на тот момент в рядах силовиков планировалась важная ротация - начальник СЭБ ФСБ Сергей Королев намеревался занять пост первого замдиректора ФСБ. Но после скандала с Голуновым и огромного резонанса имя Королева убрали из проекта президентского указа о присвоении воинских званий.

Как утверждает автор статьи спецкор "Новой газеты" Андрей Сухотин, "мы становимся свидетелями исторических событий, а именно - большой драки двух очень влиятельных и мощных кланов внутри силового блока страны, которые делят главное - это контроль за правоохранительными органами на ближайшие годы перед окончательной передачей власти в 2024 году".

По мнению журналиста, дело Ивана Голунова было заведомо возбуждено и направлено определенной группой лиц, которые находятся сейчас по одну сторону конфликта за контроль над силовым блоком. А цель этого уголовного дела - создание большого информационного скандала и доведение в правильном виде этой информации до президента страны для принятия им определенных кадровых решений, которые способствовали бы этой борьбе за контроль над силовым блоком.

По данным "Новой газеты", задержание Голунова был изначально спланированной "подставой" одних силовиков другими. Еще в начале марта 2019 года сотрудник оперчасти одного из СИЗО получил от своего агента информацию и номер мобильного телефона некого Ивана, якобы продающего мефедрон в одном из ночных клубов. И якобы, задерживая Голунова, оперуполномоченные были уверены, что задерживают наркоторговца.

Однако, как предупреждает "Новая", не стоит рассматривать задержание Ивана Голунова как эксцесс исполнителей, топорно подбросивших наркотики и не просчитавших последствия. Наркотики в рюкзаке Голунова появились в результате действий лиц, участвовавших в оперативной комбинации, но не имевших отношения к отделу наркоконтроля.

Главной целью этой игры было снятие с дистанции одного из претендентов на пост первого заместителя директора ФСБ, а средством ее достижения - манипуляция отдельными сотрудниками полиции и информационным потоком, ориентированным на президента РФ. И УСБ ФСБ здорово преуспело в деле формирования и изменения вектора информационной повестки.

Издание в связи с этим напоминает, что только ленивый не обсуждает трансферт власти, который должен произойти не позднее 2024 года. Перед окончательной сменой элит ожидается ротация руководящего состава государственных корпораций и силового блока страны. "И поэтому именно сейчас особенно важно, кто займет место в силовой вертикали - важнейшей в иерархии. От силовиков зависит бытовая и бюрократическая стабильность страны. Но в период борьбы за право возглавить силовую машину о стабильности можно забыть. Таков принцип социального дарвинизма: внутривидовая борьба - самая жестокая", - пишет "Новая газета".