В Эфиопии при попытке переворота убили главу генштаба

В эфиопском штате Амхара произошла попытка переворота, несколько человек погибли. Переворот удалось пресечь.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в воскресенье, 23 июня, объявил о попытке переворота в штате Амхара - втором по численности населения регионе страны. Переворот, по его словам, удалось пресечь.

В результате произошедшего погибли глава правительства Амхары Амбахья Меконнен и его советник. Вскоре после этого своим охранником в Аддис-Абебе был застрелен глава генерального штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен, телохранитель сейчас находится под стражей.

Две эти атаки взаимосвязаны, заявил пресс-секретарь премьер-министра Нигуссу Тилахун. Большинство участников нападения были задержаны, еще ряд людей находятся в розыске, уточнил он.

За организацией переворота, по данным СМИ, может стоять глава службы безопасности Амхары генерал армии Асамниу Циге. До 2018 года Циге был в заключении девять лет - его также подозревали в вынашивании плана переворота в стране. В прошлом году он был амнистирован и освобожден из-под стражи.

Где находится предполагаемый организатор переворота и был ли он задержан, не сообщается.