В Стамбуле проходят повторные выборы мэра. От них зависит политическое будущее Эрдогана

Избиратели Стамбула возвращаются в воскресенье на участки для голосования, чтобы снова избрать мэра города после аннулирования результатов выборов в марте этого года.

Тогда кандидат оппозиционной партии Экрем Имамоглу одержал победу большинством в 13 тысяч голосов.

Центризбирком страны связал тогда отмену итогов выборов с тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а также из-за наличия неподписанных протоколов.

Однако тогда же оппозиция заявила, что отмена результатов выборов стала примером политической коррупции правящего режима и президентской партии.

Экрем Имамоглу пообещал "отдать все силы за победу демократии", и опросы избирателей свидетельствуют, что он имеет все шансы снова одержать победу над бывшим премьер-министром Бинали Йылдырымом.

Результат повторного голосования считается важным для политического будущего президента Эрдогана.

Сам Эрдоган с 1994 по 1998 годы занимал эту должность и не раз повторял: "Если ты победил в Стамбуле, ты победил в Турции".

Кто выдвигается на этот раз?

49-летний Экрем Имамоглу представляет оппозиционную Республиканскую народную партию; он является мэром стамбульского района Бейликдузу.

Его соперник Бинали Йылдырым - один из основателей президентской Партии реконструкции и развития и бывший премьер-министр (возглавлял правительство с 2016-го по 2018-й годы). При нем Турция стала президентской республикой и пост премьера был аннулирован.

Он был избран председателем нового состава меджлиса в феврале этого года, а до того занимал пост министра транспорта и связи.

Имя Экрема Имамоглу было мало кому известно до его выдвижения в качестве кандидата оппозиции на выборах в марте.

Его оптимистический предвыборный лозунг - "всё будет хорошо" - получил отклик у многих избирателей Стамбула, пострадавших от экономического спада, в котором винят правящий режим.

Почему были аннулированы результаты выборов?

В марте кандидат от правящей партии Бинали Йылдырым отказался признать результаты выборов. ЦИК отменил свое первоначальное заявление о признании их под давлением президентской партии, заявив, что были допущены серьезные нарушения в ходе голосования - в частности, многие наблюдатели на избирательных участках не имели официальных удостоверений.

Затем было принято решение о проведении повторного голосования 23 июня. Оппозиция считает, что за этим решением стоит президент Эрдоган.

Почему эти выборы столь важны?

Реджеп Тайип Эрдоган был избран мэром Стамбула - своего родного города - в 1994 году. С этого началась его политическая карьера. В 2001 году он основал Партию реконструкции и развития и в период с 2003-го по 2014-й годы занимал пост премьер-министра.

Однако в рядах правящей партии появились разногласия, которые могут усилиться в случае поражения правительственного кандидата в Стамбуле.

"Если Имамоглу снова победит, это приведет к целому ряду серьезных перемен в политической жизни страны", - считает журналист Мурат Йеткин, который беседовал с корреспондентом агентства Рейтер.

"Такой результат будет истолкован как начало упадка партии Эрдогана и его лично, - говорит он. - Сам президент назвал исход голосования вопросом выживания".

По мнению журналиста, новая победа Имамоглу может заставить правительство пойти на досрочные парламентские выборы, которые официально должны быть проведены в 2023 году, на перетасовку кабинета министров и, возможно, на некоторые перемены во внешней политике.