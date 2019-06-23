Песков сообщил, что в Европе не решились перенять опыт "прямой линии" президента РФ

Делегации из разных европейских стран просили администрацию президента РФ поделиться опытом "прямой линии", но в итоге не осмелились его перенять, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это уникальный проект, причем во всем мире, для всех стран мира. Расскажу вам любопытную вещь. Где-то в районе 2007 или 2008 года к нам в администрацию приходили из разных европейских стран несколько делегаций, которые просили рассказать, как происходит это уникальное общение в прямом эфире Путина с народом", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).

Пресс-секретарь пояснил, что эти страны хотели позаимствовать опыт "прямой линии".

Песков добавил, что на протяжении нескольких часов делегациям рассказывали о нюансах подготовки, как технологических, так и смысловых. "Венцом всей этой цепочки является способность президента отвечать на прямые вопросы на протяжении многих часов. Эти обе делегации, выслушав часовой рассказ, сказали: "Спасибо большое, не думаем, что нам стоит пробовать", - рассказал он.

Ежегодная "прямая линия" с Путиным состоялась 20 июня, она длилась чуть больше четырех часов, в ходе нее президент России ответил на 70 вопросов.

К концу "прямой линии" количество обращений к главе государства превысило 2 млн 600 тысяч. Вопросы к Путину, в том числе в прямом эфире, прозвучали из 23 регионов страны.