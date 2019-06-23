В Петербурге задержаны координатор "Весны" и замглавы штаба Навального

В день проведения несогласованной акции против полицейского произвола в Санкт-Петербурге задержан координатор движения "Весна", анонсировавшего мероприятие.

В день проведения несогласованной акции против полицейского произвола и фабрикации уголовных дел в Санкт-Петербурге в воскресенье, 23 июня были задержаны два оппозиционных активиста. Одного из них - координатора движения "Весна" Валентина Хорошенина - полиция задержала при выходе из дома и, как сообщает петербургский сайт "Фонанка", доставили в в УМВД по Ломоносовскому району. Причины задержания пока неизвестны, отмечает "ОВД-Инфо".





Движение "Весна" было инициатором народного схода против сфабрикованных дел. В отличие от московской акции, митинг в Санкт-Петербурге не был согласован. Между тем, полиция ранее предупредила о повышенных мерах безопасности в день праздника выпускников.

Замглаву штаба Навального задержали и отпустили

В тот же день в Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Алексея Навального Ольга Гусева. По данным сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), вначале ее отвезли в отдел полиции по Ломоносовскому району, затем - в отделение на Васильевском острове. Навальный заявил, что задержание сотрудницы петербургского штаба стало ответом и.о. главы Санкт-Петербурга Александра Беглова на опубликованное Гусевой видео, в котором говорится о фальсификации подписей в его поддержку при выдвижении кандидатом на пост губернатора города.

Помните Ольгу Гусеву @GusevaOlyaa из нашего штаба в Питере? Героиню этого видео о том, как подписи за Беглова рисуют прямо в здании администрации https://t.co/wjZ3IsTAhn

Ну вот подоспела ответочка от Беглова. Ольгу только что задержали, заявив, что она фигурант уголовного дела. — Alexey Navalny (@navalny) 23 июня 2019 г.





Спустя короткое время Гусеву отпустили без предъявления обвинений. В ФБК связали решение освободить ее с немедленной оглаской.

Ура.

Как всегда единственное, что работает — немедленная и максимальная огласка. https://t.co/t3WLS72ptQ — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 23 июня 2019 г.





Гусева была одним из авторов распространенного петербургским штабом Навального видео, на котором она подходит к женщинам, переписывающим паспортные данные граждан в подписные листы за выдвижение Беглова кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга. При этом в материале обращается внимание на отсутствие подписей граждан рядом с их данными. В ответ на слова Гусевой о совершении должностного преступления женщины ссылаются на "руководство".