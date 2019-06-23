Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию

Российский минтранс объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию России с 8 июля. Накануне российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан России в Грузию.

"Причина приостановки полетов - необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД (организации воздушного движения)", - сообщили в минтрансе.

В ведомстве добавили, что полеты возобновятся, как только грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines представят российским властям программы авиационной безопасности, а российская сторона проведет аудит и одобрит их.

Также, по данным минтранса, Грузия должна погасить долг в размере 792,5 тыс. долларов и 592 тыс. рублей. Как сообщили в ведомстве, задолженность "висит" еще с 2008 года.

В пятничном указе Путина говорится, что запрет на полеты вводится для обеспечения национальной безопасности России и российских граждан. Указ также предполагает возвращение граждан России и их багажа из Грузии на родину.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что условием снятия запрета на полеты будет нормализация обстановки в стране. "Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан", - сказал он в пятницу РБК.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, в Грузии сейчас находится около 5-7 тысяч организованных российских туристов, самостоятельных путешественников - в два-три раза больше.

"Все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи таких туров", - заявила в субботу глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, туроператоры обязаны вернуть туристам, которые не успели вылететь в Грузию, деньги в полном объеме.

Авиабилеты в Грузию в рамках туров вплоть до Нового года приобрели около 3,5 тысячи человек, уточнили позже в Ростуризме.

Восемь авиакомпаний



Из Грузии в Россию летают две авиакомпании, которые назвал минтранс - Georgian Airways и MyWay Airlines. Georgian Airways осуществляет рейсы из Тбилиси в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Воронеж, MyWay Airlines - в подмосковный аэропорт "Жуковский".

Агентство гражданской авиации Грузии в субботу утром заявило, что пока не определились с тем, как будут работать грузинские компании, летающие в Россию. В Georgian Airways Би-би-си сказали, что продолжают полеты в Россию, но ожидают падения спроса на билеты.

В Грузию летают шесть российских авиакомпаний. Они уже прекратили продажу билетов в Грузию с 8 июля и заявили, что готовы вернуть деньги за билеты, купленные на более поздние даты.

"Аэрофлот" в субботу объявил, что с 8 июля полностью прекращает выполнение рейсов в Тбилиси (перевозчик выполняет 14 рейсов в неделю). "С настоящего времени главные усилия "Аэрофлота" будут направлены на вывоз с территории Грузии находящихся там граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Накануне о прекращении полетов с 8 июля объявила авиакомпания S7. Компания Red Wings закрыла продажу билетов на все свои рейсы в Грузию с датой вылета после 8 июля. Пассажирам, купившим билеты на эти даты, будет осуществляться возврат полной стоимости авиабилета, сообщила Red Wings.

В Грузию также летает лоукостер "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Нордавиа". Они также отменили продажу билетов. Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов при этом заявил, что авиакомпания понесет существенные потери из-за запрета.

Протесты в Грузии



В Грузии с четверга продолжаются массовые протесты. Поводом для них стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов поднялся на трибуну спикера в парламенте страны и разговаривал на русском языке.

В ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента.

По данным министерства здравоохранения Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. МВД Грузии сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста в грузинской столице.

21 июня стало известно, что глава грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку.

В пятницу в центре Тбилиси прошла еще одна акция протеста с требованием отставки главы МВД страны Георгия Гахария и досрочных выборов в парламент.

На акции собралось несколько тысяч человек. В отличие от протестов в четверг, на этот раз акция была более организованной и завершилась без происшествий.

В субботу в Тбилиси также проходит акция протеста.