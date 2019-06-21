Реакция россиян в соцсетях на "Прямую линию": Путин живет в какой-то совершенно иной стране

17-я "Прямая линия" с Владимиром Путиным, во время которой президент ответил за четыре часа и семь минут на 81 вопрос, традиционно становится главное новостной темой на несколько дней - разнообразные политологи, аналитики и эксперты начинают рассуждать о значении слов президента, о их влиянии на жизнь страны, на ее экономику, на жизнь граждан и их повседневный быт.

Между тем, сами граждане, далекие от необходимости высказывать постоянную поддержку президенту и его курсу, настроены весьма скептично, критично и пессимистично. Слова Владимира Путина об уровне жизни населения вызывают ухмылку, обещания поднять экономику страны с помощью нацпроектов - непонимание, а незнание президентом, как и на сколько в месяц живут его граждане - раздражение.

Путин признаётся, что чувствует личную ответственность за коррупцию.

Уже 20 лет чувствует.

И ещё 20 лет готов чувствовать.

Герой.

Тяжело ему.

О России думает. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) June 20, 2019

Почему всё это называется "Прямая линия", а не "Божья роса"? — Мысли Перзидента (@VVP2_0) June 20, 2019

Президент России назвал конечную цель нацпроектов: поднять уровень жизни людей

этих? pic.twitter.com/hykc5vxfek

— Мысли Перзидента (@VVP2_0) June 20, 2019

Буквально уже скоро Владимвладимирович расскажет:

Нищим , что они не нищие .

Бедным , что они богатые .

Голодным , что они сытые .

Ворам , что они надежда и опора страны .

Дуракам , что они живут в великой стране.

Ну а умные ,его конечно смотреть не станут . — Игорь Глебов (@GlebovIg) June 19, 2019

Оказывается в России более миллиона особо тупых, которые решили обратиться к Путину на "прямую линию", видимо, с целью решения каких-то своих проблем.

Обращаться за решением проблем к человеку, который им эти проблемы и создает 20 лет - это высшая степень тупости!#ПрямаяЛиния — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) June 19, 2019

Пожалуй, этой картинкой и ограничусь в обсуждении сегодняшнего цирка pic.twitter.com/n48eoshkiD — Michael Avrinsky (@gsl2k10) June 20, 2019

А теперь к действительно важным вопросам:

Около 200 россиян попросили президента России Владимира Путина рассказать в ходе прямой линии, на чем он ест окрошку @#ПрямаяЛиния pic.twitter.com/RgvkeAQdIg

— Бровеносец в потёмках (@mono_brov) June 20, 2019

А еще говорят, что это президент Украины комик. Вы только посмотрите, какой многочасовой стендап устраивает Владимир Владимирович! #ПрямаяЛиния — Maximilian 🥃 (@GiWeLOne) June 20, 2019



Позднее политик Леонид Гозман в интервью "Радио Свобода" так прокомментировал "Прямую линию" Путина:

"Руководство страны, которое готовило эту прямую линию, по-видимому, осознает глубину кризиса. С самого начала они начали говорить о зарплатах, об уровне жизни, о всех вещах, о которых раньше старались не говорить вообще. Это значит, что они понимают, что дело плохо. Кроме того, забавная вещь, когда президент зачитал вопрос: "Куда ведет эта банда патриотов из "Единой России"?", то по стилистике, как он это произносил, было такое впечатление, что он солидарен с таким определением этой организации. Я думаю, что теперь появится новый мем наряду с "Партией жуликов и воров", которая как-то уже поднадоела людям, - "банда патриотов". Это приятно. Все остальное, конечно, очень плохо. Такое впечатление, что президент живет в какой-то совершенно другой стране".

Заключительный вопрос к президенту, было ли ему за что-то стыдно за прошедшие годы, вызвал живой отклик у зрителей "Прямой линии". Они оценили задумку режиссеров шоу показать, что президент Путин - "самый человечный человек". Рассказывая трогательную историю о своем стыде, президент допустил, чтобы его лицо и голос дрогнули, а в глазах появился блеск от подступающих слез горечи и сожаления: Путин в начале нулевых в каком-то неизвестном городе, бредя к машине вечером по грязи и слякоти, увидел пожилую женщину, которая, что бормоча упала перед ним на колени и протянула записку; взял ее президент с обещанием обязательно прочитать и передал помощникам, а те... ее потеряли; и стыд гложет президента по сию пору. В Сети нашли источник такого "стыда" - из фильма "Даун хаус" Романа Качанова, где есть эпизод с постыдной историей о потерянном письме.