Между тем, сами граждане, далекие от необходимости высказывать постоянную поддержку президенту и его курсу, настроены весьма скептично, критично и пессимистично. Слова Владимира Путина об уровне жизни населения вызывают ухмылку, обещания поднять экономику страны с помощью нацпроектов - непонимание, а незнание президентом, как и на сколько в месяц живут его граждане - раздражение.


Позднее политик Леонид Гозман в интервью "Радио Свобода" так прокомментировал "Прямую линию" Путина:

"Руководство страны, которое готовило эту прямую линию, по-видимому, осознает глубину кризиса. С самого начала они начали говорить о зарплатах, об уровне жизни, о всех вещах, о которых раньше старались не говорить вообще. Это значит, что они понимают, что дело плохо. Кроме того, забавная вещь, когда президент зачитал вопрос: "Куда ведет эта банда патриотов из "Единой России"?", то по стилистике, как он это произносил, было такое впечатление, что он солидарен с таким определением этой организации. Я думаю, что теперь появится новый мем наряду с "Партией жуликов и воров", которая как-то уже поднадоела людям, - "банда патриотов". Это приятно. Все остальное, конечно, очень плохо. Такое впечатление, что президент живет в какой-то совершенно другой стране".

Заключительный вопрос к президенту, было ли ему за что-то стыдно за прошедшие годы, вызвал живой отклик у зрителей "Прямой линии". Они оценили задумку режиссеров шоу показать, что президент Путин - "самый человечный человек". Рассказывая трогательную историю о своем стыде, президент допустил, чтобы его лицо и голос дрогнули, а в глазах появился блеск от подступающих слез горечи и сожаления: Путин в начале нулевых в каком-то неизвестном городе, бредя к машине вечером по грязи и слякоти, увидел пожилую женщину, которая, что бормоча упала перед ним на колени и протянула записку; взял ее президент с обещанием обязательно прочитать и передал помощникам, а те... ее потеряли; и стыд гложет президента по сию пору. В Сети нашли источник такого "стыда" - из фильма "Даун хаус" Романа Качанова, где есть эпизод с постыдной историей о потерянном письме.