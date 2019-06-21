Шалинский городской суд 10 июня постановил освободить Титиева в условно-досрочном порядке. Сегодня решение вступило в силу. У выхода из колонии-поселения города Аргун, расположенном в 15 километрах от Грозного, Титиева встретили родственники, коллеги, друзья и журналисты. Сам он сообщил, что намерен продолжить правозащитную деятельность, однако чеченское отделение правозащитного центра "Мемориал" пока не будет работать, сообщает ТАСС.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров приветствовал решение об УДО Титиева, выразив уверенность, что судом "изучены все обстоятельства и принято объективное решение". Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что "нужно продолжить борьбу за его оправдание и полную реабилитацию".

19 марта Шалинский горсуд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения, признав его виновным в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). Титиев, который связывает дело против него со своей правозащитной деятельностью, не признал вину. По его словам, наркотики ему подбросили полицейские. В то же время Титиев не стал обжаловать приговор, так как решил воспользоваться шансом на УДО.

В приговоре говорилось, что обвиняемый без цели сбыта хранил марихуану массой не менее 207,84 грамма, который был обнаружен у него при осмотре в машине 9 января 2018 года. Спустя два дня правозащитника взяли под арест. Правозащитник утверждал, что его задерживали дважды: в первый раз силовики не нашли в его машине наркотиков при понятых, поэтому вскоре его задержали второй раз - на этот раз в присутствии сотрудников ДПС.

В феврале Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой призвал к немедленному освобождению Титиева и назвал обвинения против него сфабрикованными.

С такими же призывами неоднократно выступали другие международные организации, включая Совет Европы и ООН, а также российские оппозиционные политики и общественные деятели. В "Мемориале" уверены, что путем ареста Титиева глава Чечни Рамзан Кадыров решил избавиться от присутствия в республике правозащитного центра.

В ноябре 2018 года правозащитника поддержали в суде старейшины Чечни, мнение которых на Кавказе традиционно считается непререкаемым. Они назвали предъявленное ему обвинение ложью и заявили, что Титиев "не может иметь отношение к наркотикам, он никогда их даже в руках не держал".