Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

Речь идет о 15-дюймовых ноутбуках, выпущенных в 2015–2017 годах. Apple предупреждает, что батареи в таких устройствах могут угрожать пожарной безопасности.

Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи. Сообщение размещено на сайте компании.

”Apple установила, что в ограниченном числе 15-дюймовых MacBook Pro более старого поколения батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности”, — говорится в сообщении.

Речь идет о 15-дюймовых устройствах в дисплеях Retina, которые продавались в основном с сентября 2015-го по февраль 2017 года.

Выяснить, попадает ли ноутбук под программу по замене батарей, можно по его серийному номеру. Для этого серийный номер нужно ввести в специальную форму на сайте компании.

Apple предлагает владельцам этих устройств бесплатно заменить батареи в авторизованных сервисных центрах или магазинах компании.

Компания предупреждает, что устройство в любом случае нужно будет оставить для замены батареи на одну-две недели, а перед этим сохранить все необходимые данные.