Папу римского выбрать проще, или Как выбирают главу Еврокомиссии

На саммите ЕС не смогли договориться, кто возглавит Еврокомиссию. В конце июня лидеры Евросоюза соберутся вновь. Впрочем, первые результаты уже есть - Эмманюэль Макрон празднует первое достижение.

Вторая попытка договориться о том, кто будет возглавлять Еврокомиссию в течение следующих пяти лет, осталась без результатов. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе в ночь на 21 июня выяснили, что ни один из официальных кандидатов на должность председателя Еврокомиссии не имеет поддержки большинства. А потому, как заявил глава Европейского совета Дональд Туск, лидеры стран-членов ЕС вновь соберутся на саммит, но уже 30 июня.

Основные претенденты на пост председателя Еврокомиссии

Крупнейшие европейские политические партии перед выборами в Европарламент, прошедшими в мае, определили своих кандидатов на пост председателя Еврокомиссии. От Европейской народной партии (ЕНП), получившей больше всего мандатов выдвинут немецкий политик Манфред Вебер (Manfred Weber), от социалистов, занявших на выборах в Европарламент второе место, - нидерландец Франс Тиммерманс.

Вебера поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). На брифинге по итогам саммита она с сожалением отметила, что отсутствие большинства у официальных кандидатов ставит ЕС "перед вызовом".

Против Вебера выступает, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон, подчеркивающий, что возглавить Еврокомиссию должен человек с соответствующим опытом. Как известно, Вебер никогда не работал ни в Еврокомиссии, ни в правительстве. Макрон последовательно отказывается называть имя того, кого он поддерживает, но его европейская партия "Возобновить Европу" предлагает на самый влиятельный пост в ЕС датчанку Маргрете Вестагер.

Поскольку ни у одного из трех претендентов нет необходимого большинства, то дипломаты в кулуарах саммита свободно обсуждали другие варианты. Среди них часто звучат имена премьера Ирландии Лео Варадкара и главы правительства Хорватии Андрея Пленковича. Впрочем, первый из них уже заметил, что не заинтересован в занятии этой должности, а второй вообще отказался от комментариев на эту тему.

Борьба между Германией, Францией и Испанией

Кроме Меркель и Макрона, возглавляющих наиболее влиятельные страны в Евросоюзе, в борьбе за пост главы Еврокомиссии важную роль играет также премьер Испании социалист Педро Санчес, окрыленный победой своей партии на выборах в Европарламент. Именно этих трех политиков, представляющих три крупнейшие фракции в парламенте ЕС, перед началом саммита отдельно собирал Дональд Туск.



Если Меркель выглядела на саммите скорее уставшей, то Макрон не скрывал хорошего настроения ни перед началом заседания, ни после его завершения. В конце мая канцлер Германии прибыла на неформальный саммит первой, немногим ранее, чем Макрон. Теперь же президент Франции никому не оставил шансов себя опередить. Он приехал утром, за три часа до официальных прибытий, и успел провести до начала саммита целый ряд встреч.

После окончания Макрон радостно заявил, что это заседание в верхах позволит "перезапустить процесс", который ранее блокировали европейские партии, державшиеся за своих кандидатов.

Экологический провал саммита Евросоюза

Этот саммит с самого начала обещал быть особенно продолжительным - на повестке дня было очень много тем. Только конфликта между Россией и Украиной касалось сразу несколько пунктов: это и выдача паспортов в Донбассе, и расследование трагедии рейса MH17, и продление санкций против Москвы. Впрочем, не эти темы вызвали разногласия.

Основной спор между президентами и премьерами разгорелся по поводу изменения климата. Большинство государств хотели прописать в коммюнике саммита цель, что к 2050 году ЕС перестанет воздействовать на климат. Но этому воспротивились Польша и Чехия, сильно зависящие от своей угольной промышленности. Их поддержали Венгрия и Эстония. Поскольку коммюнике принимается единогласно, то 2050 год указали лишь в сноске как желание большинства государств-членов ЕС.

Сложнее, чем выборы папы римского

Вопрос распределения должностей обсуждался за ужином. И он занял всего четыре часа - совсем немного для такого важного вопроса. Теперь у Туска есть десять дней, чтоб найти кандидатов, которые бы удовлетворили как большинство евродепутатов, так и правительства более чем 21 государства ЕС. Для того чтобы было легче договориться, Туск будет искать замену для всех топ-должностей, включая как своего преемника, так и руководителя внешнеполитической службы ЕС.

На вопрос, заданный Туску, почему 30 июня будет проще договориться, чем 21 июня, ответил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: "Я этого не ожидаю. Но это необходимо сделать".

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар еще перед началом саммита предупредил, что может понадобиться дополнительный саммит. "Очень часто быстрее удается выбрать папу римского, чем распределить должности", - отметил он. Впрочем, как сказал корреспонденту DW один из дипломатов во время саммита, если Германия и Франция договорятся, то дело пойдет намного легче.