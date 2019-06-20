Историк Юрий Дмитриев останется под стражей до 19 сентября

В городском суде Петрозаводска 19 июня состоялось очередное заседание по уголовному делу руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над своей приемной дочерью. Суд заслушал показания девочки, самого Дмитриева на это время вывели из зала заседаний.

Процесс над известным исследователем сталинских репрессий проходит в закрытом режиме. Как сообщил корреспонденту русской службы Радио Свобода после окончания заседания адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев, суд продлил на три месяца арест руководителя карельского "Мемориала". Юрий Дмитриев останется под стражей до 19 сентября.

Следующее заседание по делу Дмитриева назначено на 23 июля.

Дмитриев – глава карельского "Мемориала" и известный историк, который расследовал преступления сталинских времен. Именно он нашел массовое захоронение Сандармох, где в конце 30-х годов XX века были похоронены тысячи арестованных, расстрелянных НКВД.

Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения дела против историка стали фотографии обнаженной приемной дочери, которые тот хранил в своем компьютере. Сначала Дмитриеву ​предъявили обвинения в развратных действиях и фотосъемке лица, не достигшего 14-летнего возраста, потом к этому обвинению было добавлено дело о незаконном приобретении оружия: историк хранил дома часть обреза, найденного на месте раскопок.

По версии самого Дмитриева, у девочки, чьим приемным отцом он являлся, был недостаточный вес. Фотографии предназначались для органов опеки "для контроля ее физического состояния" и на случай, если бы потребовалось доказать, что он хорошо обращается с ребенком.

В феврале психиатрическая экспертиза признала, что историк и правозащитник психически здоров и не является педофилом. Также эксперты не признали фотографии девочки, которые он делал, порнографическими. В итоге Дмитриев получил срок лишь в два года и шесть месяцев ограничения свободы по статье о незаконном хранении оружия и не был признан виновным по статье о изготовлении детской порнографии.

Однако уже после оправдательного приговора, в июне 2018 года в отношении Дмитриева было возбуждено новое уголовное дело – уже по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Следствие теперь пытается доказать, что историк совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Из-за того, что новое дело возбуждено по тяжкой статье, Дмитриев уже несколько месяцев находится под арестом.

Сам историк никогда не признавал своей вины в насилии над приемной дочерью, а "Мемориал" считал дело Дмитриева сфабрикованным. По одной из версий, власти при помощи уголовного дела пытались скомпрометировать работу историка по розыску мест захоронений жертв сталинских репрессий и увековечиванию их памяти. Недавно в районе мемориала Сандармох в Карелии начало собственные раскопки Военно-историческое общество – государственно-общественное объединение, основанное указом Владимира Путина.