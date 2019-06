Имена четырех подозреваемых в причастности к крушению самолета "Малайзийских аваиалиний", сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года, первыми узнали родственники погибших. Они прибыли в конгресс-центр Ньивегейн рядом с нидерландским городом Утрехтом по приглашению Международной следственной группы (JIT) в среду, 19 июня.

На пресс-конференцию, состоявшуюся после встречи с родственниками, приехали несколько десятков журналистов. Атмосфера в заполненном до отказа зале была крайне напряженной: спустя пять лет после трагедии, унесшей жизни 298 человек, следствие по этому уникальному делу вышло наконец на финишную прямую.

Ведущий координатор JIT, прокурор Нидерландов Фред Вестербеке не скрывал облегчения. Многие скептически относились к идее нашего расследования, сказал он: "Нам говорили: вы можете начать расследование, но сможете ли довести его до конца?" Но "мы всегда говорили, что достигнем цели", добавил Вестербеке.

Квартет: Стрелков, Хмурый, Гюрза и Крот

Цель, если считать доведение дела до суда, достигнута: до конца этого года материалы следствия передадут в суд, и 9 марта 2020 года начнется процесс по делу о сбитом над Украиной "Боинге", заявили представители JIT. На скамье подсудимых должны оказаться трое россиян: бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).

Почему эти четверо? Гиркин - потому, что на тот момент занимал самый главный военный пост в самопровозглашенной "ДНР", Дубинский был его заместителем, Пулатов - заместителем Дубинского, а Харченко - потому, что подчинялся Дубинскому. Так удалось воссоздать "единую цепочку" в этом деле, считают следователи.

Законы Нидерландов позволяют привлечь к ответственности названных подозреваемых, хотя "сами они не нажимали на кнопку (пуска ракеты ЗРК "Бук" - Ред.)", как сказал глава национальной полиции и один из руководителей JIT Вильберт Паулиссен. Но, согласно выводам следствия, Гиркин и трое других способствовали прибытию военной техники из РФ и координировали действия ЗРК, сыграв таким образом "ключевую роль в убийстве 298 человек".

Цепочка расследования - длиннее и уходит в Курск и в Москву

Но цепочка, как уверены в Международной следственной группе, длиннее и уходит в 53-ю бригаду ПВО РФ под Курском, а также в Кремль. На пресс-конференции речь шла о бывшем старшем лейтенанте, а теперь капитане, "чье имя пока не разглашается". Исходя из показанной на пресс-конференции переписки в сети "Вконтакте" с одним из солдат 53-й бригады, напрашивается вывод, что экипаж "Бук" под руководством этого капитана отправился на задание на территорию Украины.

Также следователи упомянули, что на "украинском" задании было четверо членов экипажа. Они не названы поименно, потому что "против этих людей нет достаточных улик" для предъявления суду, ответил на вопрос DW Вестербеке.

В Утрехте были продемонстрированы перехваты телефонных звонков между Гиркиным и главой Крыма Сергеем Аксеновым с просьбой о "материальной помощи" с "готовыми специалистами", а также между тогдашним "премьер-министром" ДНР Александром Бородаем и Владиславом Сурковым, самым высокопоставленным кремлевским фигурантом дела о крушении MH17.

"Россия не ответила даже на простые вопросы"

Подозреваемых было бы больше, если бы Россия согласилась сотрудничать со следствием, уже после пресс-конференции заметил Вильберт Паулиссен. По его словам, следователи задают России "простые вопросы": "Мы ждем ответа, где находился идентифицированный нами "Бук" 17 июля. Но РФ не отвечает". "Они совершенно точно знают, что именно произошло", - выразил уверенность Вестербеке.

Все четверо подозреваемых, по данным Паулиссена, в настоящее время находятся в России, но просить РФ или Украину об их выдаче Нидерланды не собираются, считая подобный запрос бесперспективным И хотя международный ордер на их арест будет выдан, увидеть Крота, Гюрзу, Хмурого и Стрелкова в Гаагском суде никто не рассчитывает. Для следователей важнее, что в вопрос об ответственности внесена ясность, или, как сказал Вестербеке: "У нас достаточно свидетельств того, что Россия причастна к крушению "Боинга".

Волкер призвал РФ прекратить лгать о причинах крушения MH17

России пора "прекратить беспардонную кампанию дезинформации" о причинах крушения MH17, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал Кремль "прекратить беспардонную кампанию дезинформации" относительно причин крушения над Донецком в июле 2014 года лайнера Boeing-777 Малазийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом дипломат заявил вечером в среду, 19 июня, на своей странице в Twitter.

"России пора положить конец ее лжи относительно сбитого самолета MH17 и прекратить свою беспардонную кампанию по дезинформации", - написал дипломат. "России следует начать сотрудничать со следствием и придерживаться резолюции Совета Безопасности ООН 2166 от 2014 года и дать гарантии того, что все обвиняемые, находящиеся на территории РФ, предстанут перед лицом правосудия", - добавил он.

