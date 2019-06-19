Волкер: Россия окончательно потеряла возможность вернуть Украину в империю

Попытки Москвы вернуть Украину под свое влияние, сделать ее частью "Российской империи" не будут иметь успеха, поскольку этого уже не захочет украинский народ. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Укринформ".

"Если Россия хочет, чтобы Украина снова стала частью российской сферы влияния,"Российской империи", то я думаю, что эта возможность потеряна. Ведь украинский народ уже никогда не вернется туда", - подчеркнул он.

По его словам, США, ЕС и другие страны Запада помогают украинцам бороться с агрессией РФ, которая имеет целью восстановить контроль над Украиной.

"Мы прилагаем значительные усилия, чтобы сохранять объединенную и мощную западную политику. США и ЕС ввели санкции, усилили их. Мы сняли ограничения на поставку Украины летального оружия", - добавил он.

Он также напомнил о выделении дополнительной помощи со стороны США для Украины в сфере безопасности и обороны.

"Итак, мы усиливаем нашу позицию, и я считаю, что эта позиция является устойчивой", - отметил дипломат.

Волкер объяснил, почему нельзя отказываться от Минских соглашений

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал Минские соглашения базой для сохранения санкций Евросоюза. По его словам, единственное, что мешает соглашениям - отсутствие политической воли России выполнять их. Об этом он заявил на слушаниях в Сенате на тему "Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебная активность РФ", передает "Укринформ".

"Очень важно, чтобы Минские договоренности сохраняли свою силу, поскольку самое важное их значение в том, что Россия формально признает территориальную целостность Украины. Даже если в реальной жизни она не делает этого", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Минские соглашения содержат общий перечень того, что необходимо сделать для достижения мира.

"Прекращение огня, отвод вооружения, обеспечения гуманитарного доступа - все эти вещи необходимы для принятия решений", - добавил он.

Спецпредставитель США подчеркнул, что "Минску" не хватает только одного - политической воли со стороны Кремля, который отрицает свою ответственность в этом процессе.

"Я думаю, что Минские договоренности направлены на достижение очень важной цели", - сказал Волкер.

Курт Волкер намерен в течение ближайших недель посетить Киев - это визит будет предшествовать переговорам президентов Украины и Соединенных Штатов в Вашингтоне.

Об этом он сказал во время слушаний в Сенате, передает "Укринформ".

"Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом (Зеленского - ред.) в Белый дом", - заявил Волкер.

Дипломат подчеркнул, что администрация Трампа положительно относится к установлению прямых контактов с новым президентом Украины.

"Госсекретарь Помпео звонил кандидату Зеленскому, а также в то время президенту Порошенко перед выборами. Президент Трамп звонил Зеленскому, чтобы поздравить его в ночь после выборов", - отметил Волкер.

Кроме этого, он напомнил, что Дональд Трамп направил Зеленскому письменное приглашение посетить Белый дом, но стороны, по его словам, еще должны согласовать даты этого визита.

"Мы надеемся, это произойдет уже скоро", - сказал спецпредставитель США.