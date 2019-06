Вместе с президентом в митинге приняли участие первая леди Мелания Трамп, вице-президент Майк Пенс и представители администрации. Вместе с Трампом на президентском самолете в Орландо прибыли сенаторы Рик Скотт и Марко Рубио, представляющие Флориду, объявившая о скорой отставке пресс-секретарь Сара Сандерс (она написала сегодня в Твиттере, что это – ее последний полет на борту президентского самолета в качестве пресс-секретаря Белого дома), сенатор Линдси Грэм и директор Белого дома по коммуникациям в соцсетях Дэн Скавино.

Taking off on AF1 for my last trip as WH Press Secretary. https://t.co/JTi7vebGA5