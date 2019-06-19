Трамп официально объявил о начале предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером официально объявил о начале предвыборной кампании 2020 года. Трамп сказал об этом, открывая многотысячный митинг своих сторонников в Орландо, штат Флорида.

Вместе с президентом в митинге приняли участие первая леди Мелания Трамп, вице-президент Майк Пенс и представители администрации. Вместе с Трампом на президентском самолете в Орландо прибыли сенаторы Рик Скотт и Марко Рубио, представляющие Флориду, объявившая о скорой отставке пресс-секретарь Сара Сандерс (она написала сегодня в Твиттере, что это – ее последний полет на борту президентского самолета в качестве пресс-секретаря Белого дома), сенатор Линдси Грэм и директор Белого дома по коммуникациям в соцсетях Дэн Скавино.



В аэропорту Орландо прибывших встретил губернатор Флориды Рон Десантис и его жена Кэйси.

Первым на митинге выступил вице-президент Майк Пенс. Он поднялся на трибуну стадиона Amway Center со своей супругой Карен Пенс.

"Вернулись рабочие места, вернулась уверенность в себе, и, благодаря руководству президента Дональда Трампа, вернулась и Америка. Мы только начинаем", – отметил Пенс.

Президент Трамп начал выступление в обычной манере – он обрушился с критикой на либеральные СМИ, заявив, что журналисты, пишущие "фейковые новости", напишут о пустом стадионе, заметив "пустующие три или четыре места".

Дональд Трамп отметил, что выборы 2016 года были "определяющим моментом в американской истории" и, указав на стоящих рядом с трибуной журналистов, добавил: "Кстати, сейчас там находятся много (журналистов из) “фейковых” СМИ".

Спустя 30 минут после начала своей речи, Трамп объявил об официальном выдвижении в качестве кандидата от Республиканской партии на выборах президента в 2020 году.

"Мы будем продолжать делать Америку великой снова, а затем мы, конечно, будем поддерживать величие Америки. Именно поэтому сегодня вечером я, стоя перед вами, объявляю об официальном начале моей кампании по переизбранию на пост президента Соединенных Штатов. Обещаю вам, что я никогда, никогда вас не подведу", – заявил Трамп, обращаясь к собравшимся.

Во время выступления Трамп заявил, что президент Барак Обама "ничего не сделал", когда его проинформировали о российском вмешательстве в выборы в 2016 году. Затем он, обращаясь к аудитории, обвинил "радикальных оппонентов-демократов" в желании "уничтожить вас" и "желании уничтожить нашу страну, какой мы ее знаем". Президент подчеркнул: "Это неприемлемо. Этого не случится".

Дональд Трамп также обвинил демократов в нежелании смириться с выводами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве. Он заявил, что республиканцы "победили в случае с отчетом Мюллера, а теперь они (демократы) хотят повторную попытку".

Между тем, большинство американцев, согласно новому соцопросу, проведенному SSRS по заказу CNN, полагают, что президент Трамп выиграет выборы в 2020 году и будет переизбран на второй срок. 54% опрошенных считают, что новым президентом вновь станет Трамп, обратного мнения придерживаются 41% респондентов.

Результаты нового опроса отличаются от декабря, когда 51% респондентов сказали, что, по их мнению, Трамп не сможет переизбраться в следующем году. В декабре 81% противников Трампа предполагали, что нынешний президент проиграет следующие выборы, сейчас их число снизилось до 67%. Среди сторонников Трампа в его победу сейчас верят 88% (в декабре – 85%).

Среди причин популярности Трампа чаще всего называют состояние экономики (26%). В вину президенту ставят ложь (об этом сказали 13% участников исследования) и расизм (11%).