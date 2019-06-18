Леонид Волков вышел на свободу

Ближайший соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу 18 июня, после того как срок его ареста был сокращен.

Ближайший соратник оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков утром во вторник, 18 июня, вышел на свободу, после того как суд сократил его срок ареста с 15 до 8 суток. Об этом сам Волков сообщил на своей странице в Twitter.





10 июня Волков, только что отбывший 20 суток административного ареста, был приговорен к еще 15 суткам по обвинению в нарушении закона об организации митингов.

Аресты Волкова за нарушение закона о митингах в Санкт-Петербурге и Москве

Тверской суд Москвы признал Волкова организатором протеста против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге в том месте, где его проведение не было разрешено. Изначально акция на площади Ленина была согласована с властями, но затем мэрия объявила о невозможности ее проведения в связи с аварийными работами, вызванными прорывом трубопровода.

До этого Леонид Волков был приговорен к 20 суткам административного ареста за организацию "через интернет" аналогичной акции в Москве.

В 2018 году Волков возглавлял избирательный штаб оппозиционного политика Алексея Навального, который, однако, в итоге не был допущен к участию в президентских выборах.