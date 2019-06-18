США вновь перебрасывают военных на Ближний Восток

Около 1000 военных будут дислоцированы на Ближнем Востоке для "оборонительных целей", заявили в Пентагоне. США представили фото, которые должны подтвердить, что это Иран атаковал танкеры в Оманском заливе.

На фоне обострения конфликта с Ираном администрация США вновь направляет в регион дополнительный контингент американских войск. Около 1000 военнослужащих будут дислоцированы на Ближнем Востоке исключительно для "оборонительных целей", заявил в понедельник, 17 июня, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

Ранее в тот же день Пентагон обнародовал новые фотоснимки, которые должны подтвердить причастность Ирана к нападению на два нефтяных танкера в международных водах в Оманском заливе. Один из опубликованных снимков показывает фрагменты магнита, при помощи которого на борту танкера могла быть закреплена мина.

США обвиняют Иран в нападении на танкеры



Речь при этом должна идти о той самой мине, которая, по утверждению американской стороны, закрепили на борту одного из танкеров солдаты из иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В качестве доказательства этого 14 июня американское военное командование Centcom опубликовало видеозапись, на которой виден, предположительно, катер КСИР, подошедший к танкеру, и люди, которые возятся на стенке его корпуса и, судя по всему, что-то убирают оттуда.

Два нефтеналивных танкера Kokuka Courageous и Front Altair, предположительно, подверглись атаке с неустановленной стороны 13 июня. Повреждения судам могли быть нанесены при помощи взорванных мин. Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.

Еще до этого, 24 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что на Ближний Восток перебрасываются около 1,5 тысячи солдат в качестве защитной меры. Дополнительный контингент будет переброшен на Ближний Восток только для защиты тех солдат, которые уже размещены в регионе, заявил в этой связи Патрик Шанахан.