ФРГ, Франция и Испания запустили крупнейший оборонный проект в Европе

К 2040 году в Европе должна появиться система ведения воздушных боев нового поколения, в проект предполагается инвестировать до 50 миллиардов евро.

Германия, Франция и Испания дали старт крупнейшему в Европе оборонному проекту. В понедельник, 17 июня, в рамках Парижского авиасалона в Ле-Бурже состоялась церемония подписания рамочного соглашения по производству системы ведения боев в воздухе нового поколения, в которой участвовали министры обороны трех стран Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), Флоранс Парли и Маргарита Роблес, а также президент Франции Эмманюэль Макрон.

Кроме того, представители трех стран подписали соглашение о проведении анализа выполнимости совместного оборонного проекта, в рамках которого предполагается оценить технические решения и возможную стоимость новой системы. По словам фон дер Ляйен, тем самым стороны сделали "огромный шаг вперед" при осуществлении нового оборонного проекта.

Система ведения воздушных боев будущего

Так называемая система ведения воздушных боев будущего (Future Combat Air System, FCAS) должна быть готова к боевому использованию к 2040 году. В отличие от европейских истребителей Eurofighter Typhoon, речь идет не только об отдельных боевых самолетах, а о целой системе, включающей также сопровождающие отряды беспилотников, флагманские и патрульные самолеты, наземные станции и спутники. Весь комплекс систем должен обмениваться данными в режиме реального времени. Общая стоимость проекта оценивается в сумму до 50 миллиардов евро.

Только на разработку концепции Германия и Франция выделили по 32,5 миллиона евро. В рамках этого исследования до конца 2020 года предполагается составить детальный план того, что будет входить в новую систему. Руководство проектом осуществляет Франция. Министерство обороны в Париже в рамках проекта будет заключать отдельные соглашения с промышленностью. При этом остается неясным распределение частей проекта между отдельными странами.