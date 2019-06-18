Смещенный экс-президент Египта Мохаммед Мурси умер в зале суда

Скончался экс-президент Египта и бывший лидер исламистской организации "Братья-мусульмане" Мохаммед Мурси. Как сообщает египетское государственное телевидение, 67-летний Мурси умер в зале суда, где его судили по делу о шпионаже.

Мурси среди прочего обвиняли в связях с палестинской радикальной группировкой ХАМАС и ливанской Хезболлой.

Мурси - первый президент в истории Египта, победивший на конкурентных демократических выборах в 2012 году после событий "арабской весны", в результате которых был свергнут президент Хосни Мубарак. В июле 2013 года Мурси отстранили от власти военные; к власти пришел Абдул-Фаттах ас-Сиси, объявивший "Братьев-мусульман" террористической организацией. Последние годы Мурси провел под арестом.

В апреле 2015 года Мурси приговорили к 20 годам тюрьмы за то, что он отдал приказ об аресте и пытках протестующих в бытность президентом.

По данным египетских государственных СМИ, Мурси умер от инфаркта. О проблемах со здоровьем экс-президента ранее не сообщалось.

Соболезнования выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддерживал хорошие отношения с Мурси: "Пусть Господь утешит душу нашего брата Мурси, нашего мученика".

В мае администрация президента США Дональда Трампа заявила о намерении по следам египетских властей объявить "Братьев-мусульман" террористами - что будет означать экономические санкции и запреты на визиты в США для членов старейшей исламистской организации Египта, у которой более миллиона последователей по всему Ближнему Востоку. Когда США официально признают эту организацию террористической, под санкции попадут все компании и физические лица, имеющие с ней дело.

В апреле в США ездил встречаться с Трампом нынешний глава Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси. Именно он, по сведениям американской прессы, и просил об этом американского президента.

В заявлении на своем сайте "Братья-мусульмане", как сообщает агентство Рейтер, заявили, что продолжат свою деятельность, невзирая на решения Вашингтона.

"Мы останемся непоколебимыми в том, что мы делаем в соответствии с нашей умеренной и мирной идеологией, и будем продолжать делать правое дело для подлинного и конструктивного сотрудничества во благо всех общин, где мы живем, и во благо всего человечества", - говорится в заявлении организации.

Кто такие "Братья-мусульмане"?



Изначально движение "Братья-мусульмане" было основано для распространения среди населения принципов исламской морали, а также для благотворительных целей. Но вскоре после основания оно занялось также и политикой, добиваясь полной независимости Египта от Великобритании и предотвращения распространения в обществе западных ценностей.

Движение основал в 1928 году политический деятель и исламский проповедник Хасан аль-Банна. Организация стала примером для других исламистов на Ближнем Востоке и в других регионах.

Хотя сами "братья" утверждают, что поддерживают принципы демократии, группировка также заявляет, что хочет создать государство, которое будет управляться согласно принципам шариата. Их главный лозунг: "Ислам - вот ответ".

К концу 1940-х годов у движения было около полумиллиона членов в одном лишь Египте.

В 1952 году колониальное правление Египтом подошло к концу после военного переворота, организованного так называемыми "Свободными офицерами", которым помогли "Братья-мусульмане".

Но после неудавшейся попытки убийства президента Гамаля Абделя Насера в 1954 году движение было запрещено, и тысячи его членов были брошены в тюрьму, где их подвергали пыткам. Движение ушло в подполье.

Это столкновение с властями привело к важным последствиям. Один из членов движения по имени Сейид Кутб разработал новую идеологию, призывающую к джихаду против всех "неверных" властей, в том числе и в мусульманских странах.

Его тезисы оказали значительное влияние на основателей и последователей радикальных исламистских группировок - от "Исламского джихада" до "Аль-Каиды".

Жизнь и судьба Мурси



Мурси родился в деревне Аль-Адуа в дельте Нила в 1951 году. Учился на инженера в Каирском университете, а затем поехал в США получать докторскую степень в области ракетостроения. Был независимым депутатом парламента Египта с 2000 до 2005 года.

После падения режима Мубарака в январе 2011 года Мурси был избран лидером Партии свободы и справедливости, созданной движением "Братья-мусульмане".

В течение долгого времени он был в числе лидеров "Братьев-мусульман", однако предпочитал оставаться в тени; некоторые утверждали, что ему недостает харизмы.

Мурси был резервным кандидатом "Братьев-мусульман" на президентских выборах и принимал участие в кампании после того, как от гонки был отстранен Хайрат Шатер (формальной причиной недопущения последнего к выборам была судимость во времена президента Хосни Мубарака).

Во время избирательной кампании Мурси обещал был президентом всех мусульман, способствовать установлению единства в египетском обществе и повышению благосостояния жителей.

В первом туре президентских выборов Мурси занял первое место, получив 25% голосов. Он опередил Шафика почти на 250 тыс. голосов.

Но его критики утверждали, что своего обещания править на благо всех мусульман Мурси не сдержал, позволив исламистам взять в свои руки все основные государственные посты, и винили президента в том, что его политика подорвала экономику.

К концу первого года его пребывания у власти по стране, в особенности в Каире, начались массовые демонстрации протеста.

3 июля 2013 года вооруженные силы приостановили действие конституции и заявили о создании нового правительства технократов. Мурси, который осудил переворот, был арестован военными.