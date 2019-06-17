Рейтинг Путина снова снизился, несмотря на новую методику ВЦИОМ

Рейтинг президента России Владимира Путина снова упал, несмотря на то что социологи изменили методику проведения исследования. По данным опроса, проведенного 3-9 июня, Путину доверяют 71,7% россиян, за неделю до этого их число составляло 72,4%. Пресс-секретарь Путина заявил, что судить по таким колебаниям не совсем правильно.

Опрос о доверии Путину ВЦИОМ уже третий раз проводит по новой методике: если раньше социологи спрашивали респондентов "Кому из политиков вы доверяете?" и позволяли назвать любое имя им самим, то теперь участникам опроса задают закрытый вопрос о доверии к политикам, предлагая список из пяти имен.

В него, помимо Путина, вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Первый опрос по новой методике ВЦИОМ провел 29 мая. Тогда рейтинг доверия Путину составил 72,3%. По результатам опроса, проводившегося с 30 мая по 2 июня, рейтинг доверия Путину чуть увеличился до 72,4%, а к 9 июня снова снизился - до 71,7%.

Рейтинг недоверия к Путину при этом все это время продолжал расти: 29 мая он составлял 23,7%, а к 9 июня - 25%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новые данные ВЦИОМ, заявил, что оценивать рейтинг доверия к Путину по еженедельным колебаниям - неправильно.

"Существуют разные методики и определенная волатильность. Судить по неделе или даже по месяцу о падении или росте рейтинга не совсем правильно. Нужно все-таки судить по рейтингу в более длительной перспективе", - сказал он журналистам (цитата по Интерфаксу).

Падение рейтинга Путина

ВЦИОМ измерял рейтинг политиков по старой методике - "открытым опросом" - 13 лет. С июня прошлого года, когда было объявлено о повышении пенсионного возраста, рейтинги чиновников и Путина в том числе продолжают падать.

24 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым рейтинг доверия Путину составил 31,7%. По данным на 26 мая, рейтинг доверия президенту достиг исторического минимума в 30,5%. По данным опроса, проведенного 3-9 июня по старой методике, рейтинг доверия Путину составил 31,1%.

28 мая глава ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире "Дождя" объяснил падение рейтинга Путина тем, что россияне не понимают, когда вырастут их доходы и когда улучшится их жизнь.

"Я думаю, что главная причина - это непонимание, когда нам станет жить лучше. А что значит жить лучше? Это значит: когда начнут расти наши доходы? По данным статистиков, - им, правда, сегодня немногие верят - последние пять лет наши доходы не растут и это людей сильно напрягает и даже, я бы сказал, в каком-то смысле удивляет, потому что острая фаза кризиса у нас закончилась в 16-м году, сейчас мы живем в 19-м. И за эти три года особо лучше жить не стало, хотя кризис позади. Поэтому главная проблема - люди не видят, не верят, что завтра жить станет лучше, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми, разумеется, полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, - они бы воспринимались легче", - сказал он.

30 мая Песков, комментируя колебания рейтинга Путина, обратил внимание, что несмотря на снижение рейтинга доверия к президенту, его электоральный рейтинг растет.

"Мы ждем какого-то анализа наших уважаемых специалистов, как коррелируются эти данные: как может падать уровень доверия, но расти электоральный рейтинг. Это сложный анализ, мы надеемся, что со временем он появится", - обратился Песков к социологам.

31 мая ВЦИОМ обновил методику измерения рейтинга доверия Путина, благодаря чему он вырос вдвое по сравнению с данными предыдущего опроса, проведенного по старой методике.

"Идя навстречу многочисленным пожеланиям журналистов и их читателей/слушателей, мы дополнили нашу традиционную методику исследования уровня доверия российским политикам новым вопросом. Теперь мы прямо интересуемся у респондентов, доверяют ли они или нет лидерам отечественной политики, называя конкретные имена и фамилии", - объяснил Федоров РБК.