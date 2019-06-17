От жары в Индии за день погибли 40 человек и началась вспышка вирусного энцефалита (ВИДЕО)

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Индия страдает от сильной жары. Самая тяжелая ситуация наблюдается в штате Бихар на востоке страны, где только за 15 июня погибли 40 человек, из них 27 случаев гибели зафиксировано в городе Аурангабад. По прогнозам медиков, число погибших возрастет. Жителям рекомендуется избегать пребывания на улице в дневное время, сообщает NDTV.

Кроме того, экстремальные погодные условия привели к вспышке вирусного энцефалита, который приводит к гипогликемии (снижению уровня сахара в крови) и в основном поражает детей в возрасте до 15 лет. Вирус распространяется в условиях жары, высокой влажности и при отсутствии осадков. Только в июне жертвами этой болезни в округе Музаффарпур стали 97 детей, более 100 остаются в больницах. Статьи по теме: В Литву возвращается жара: конец недели обещает быть бурным В больницах - адская жара: температура в операционных достигает 30 градусов Родителям советуют запретить пребывание детей на открытом солнце. Кроме того, власти раздают пакетики оральной регидратационной соли, которую ребенку необходимо принимать на ночь. Эта мера позволить поддерживать уровень сахара в крови. Также отмечается, что большинство жертв приходится на бедные слои населения. Самая сильная жара в стране на прошлой неделе была в штате Уттар-Прадеш, где температура воздуха поднималась до 50°C. Здесь также не обошлось без жертв. В поезде Kerala Express, в котором не работал кондиционер, погибли 4 человека. А на западное побережье страны возвращается тропический циклон "Ваю", из-за которого были эвакуированы 300 тысяч жителей. Его выход на сушу прогнозируется вечером 17 июня. Но в этот раз он сильно ослабел. Скорость ветра оценивается в 40-50 км/ч, порывы - в 60 км/ч. В штате Гуджарат объявлено предупреждение "оранжевого" уровня опасности в связи с проливными дождями.

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