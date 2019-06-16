Во всей Аргентине и Уругвае отключилось электричество

Жители Аргентины, Уругвая, некоторых районов Бразилии, Парагвая и Чили 16 июня остались без электричества из-за масштабного сбоя в энергоснабжении. Об этом сообщают местные энергетические компании и СМИ. Отключения затронули, по приблизительной оценке, не менее 48 миллионов человек.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16 червня 2019 р.



Причиной отключений стал сбой в сети аргентинской энергетической компании Edesur, говорится в ее твиттере. Это произошло в районе 7 утра по местному времени (13 часов по Москве). К настоящему времени энергоснабжение начинает постепенно восстанавливаться, утверждает энергетическая компания Уругвая UTE.

Статьи по теме: Экс-президента Аргентины Кристину Киршнер судят за отмывание денег Ya está restablecido el servicio al norte del Río Negro. También se restituyó en parte del litoral sur y zona metropolitana. Quedan pendientes daños por el temporal. Se sigue trabajando para reponer el resto del sistema. — UTE (@UTE_ComCorp) 16 червня 2019 р.



В столице Аргентины Буэнос-Айресе было остановлено движение метро и не работают светофоры. Сбой произошел после обрушившегося на город ливня. Пользователи социальных сетей выкладывают также фотографии и видео из обесточенной столицы Уругвая – Монтевидео.



Энергетические компании обещают восстановить подачу электричества в течение дня.