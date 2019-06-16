Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz— Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16 червня 2019 р.
Причиной отключений стал сбой в сети аргентинской энергетической компании Edesur, говорится в ее твиттере. Это произошло в районе 7 утра по местному времени (13 часов по Москве). К настоящему времени энергоснабжение начинает постепенно восстанавливаться, утверждает энергетическая компания Уругвая UTE.
Ya está restablecido el servicio al norte del Río Negro. También se restituyó en parte del litoral sur y zona metropolitana. Quedan pendientes daños por el temporal. Se sigue trabajando para reponer el resto del sistema.— UTE (@UTE_ComCorp) 16 червня 2019 р.
В столице Аргентины Буэнос-Айресе было остановлено движение метро и не работают светофоры. Сбой произошел после обрушившегося на город ливня. Пользователи социальных сетей выкладывают также фотографии и видео из обесточенной столицы Уругвая – Монтевидео.
#BREAKING Massive power outage hits Argentina, Uruguay: power companies pic.twitter.com/Waa30LJFPd— AFP news agency (@AFP) 16 червня 2019 р.
Энергетические компании обещают восстановить подачу электричества в течение дня.