Причиной отключений стал сбой в сети аргентинской энергетической компании Edesur, говорится в ее твиттере. Это произошло в районе 7 утра по местному времени (13 часов по Москве). К настоящему времени энергоснабжение начинает постепенно восстанавливаться, утверждает энергетическая компания Уругвая UTE.


В столице Аргентины Буэнос-Айресе было остановлено движение метро и не работают светофоры. Сбой произошел после обрушившегося на город ливня. Пользователи социальных сетей выкладывают также фотографии и видео из обесточенной столицы Уругвая – Монтевидео.


Энергетические компании обещают восстановить подачу электричества в течение дня.