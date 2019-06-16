ВИДЕО: лидеры Демпартии Молдовы бежали из страны на чартерах и частных самолетах В РФ лидера ДПМ Плахотнюка ждет дело на 513 млн евро

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдовы (ДПМ), в пятницу вечером, 14 июня, покинули страну, сразу после того, как правительство Демпартии во главе с Павлом Филипом объявило об отставке. Демпартия уступила в политической борьбе правящей коалиции во главе с президентом Игорем Додоном. А новый премьер-министр Майя Санду предупредила, что лидеры ДПМ и особенно ее лидер, олигарх Влад Плахотнюк, предстанут перед законом по обвинению в узурпации власти в стране.

Как передают молдавские телеканалы, через несколько часов после этого из Кишинева стали улетать самолеты - чартерные и частные. На пути в аэропорт наблюдаются большие пробки, а у самого аэропорта Кишинева - скопление припаркованных дорогих машин. В аэропорту сообщили, что к вылету, к примеру, в Стамбул готовятся пять чартерных рейсов, они вылетают с разницей в 10 минут.

Согласно сервису Flightradar24, несколько частных самолетов спешно покинули Молдову: самолет Bombardier CRJ-200LR полетел в Москву, Gulfstream G200 приземлился в Одессе, а третий бизнес-джет - в Лондоне. На этих лайнерах лидеры Демпартии покидали государство, опасаясь уголовного преследования и не дождавшись поддержки США (ранее сообщалось, что решение об отставке ДПМ было принято после визита в офис ДПМ посла США в Кишиневе Дерека Хогана).

На одном из этих самолетов улетел и лидер Демократической Партии Молдовы, олигарх Влад Плахотнюк. Однако, как подчеркивается на официальном сайте ДПМ, это не исчезновение или побег.

"Влад Плахотнюк на несколько дней уехал из страны к своей семье. Мы призываем избегать спекуляций и непроверенной информации... Недавно граждане были опьянены подобной манипуляцией, когда была опубликована ложная информация о его здоровье. К сожалению, такие ложные новости распространяются, чтобы вводить в заблуждение общественное мнение", - заявила пресс-служба ДПМ.

Официальных комментариев самого Плахотнюка на этот счет пока нет.

Влад Плахотнюк - лидер Демократической партии, который до последнего момента сопротивлялся мирной передаче власти новому правительству.

Правительство Молдовы, созданное Демократической партией 20 января 2016 года, ушло в отставку. Тем самым, вопрос о двоевластии в Молдовы был решен в пользу нового правительства, созданного в субботу, 8 июня, Партией социалистов и правым блоком ACUM.

Президент Молдовы Игорь Додон считает правильным решение правившей в стране ДПМ перейти в оппозицию и разблокировать правительственные учреждения, но все же символическим. "Решение руководства Демократической партии перейти в оппозицию, разблокировать правительство и государственные учреждения - единственно правильное. Но они сделали это символически, через отставку правительства Филипа", - сказал глава Молдовы. Он пояснил, что бывшая правящая партия "по-прежнему не признает правительство" Майи Санду, которое сформировала правящая коалиция Партии социалистов и проевропейского блока Acum ("Сейчас").

Президент Молдовы Игорь Додон также поздравил молдавский народ с победой "над узурпаторами власти" в стране. Об этом он заявил в пятницу на брифинге в парламенте. "Хочу поздравить вас с победой, хотя и символической, над узурпаторами власти. Демократическая партия и ее лидер Владимир Плахотнюк, которые захватили власть в стране, признали свое поражение. Но это не окончательная победа", - предупредил президент.

ЕС, Россия, США, Великобритания и ряд других стран выразили поддержку парламенту Молдовы и решениям, которые приняли депутаты.

В России Плахотнюка ждет уголовное дело о выводе из страны 37 млрд рублей

В начале 2019 года МВД России объявило, что получило доказательства причастности председателя Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка к организованной преступности и выводу из РФ десятков миллиардов рублей.

"Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон", - сообщается на официальном сайте МВД РФ.

По версии следователей, "в течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО "Банк "Западный" и ОАО "Русский Земельный Банк" денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты". Суммарно за пределы Российской Федерации "было выведено более 37 миллиардов рублей".

Далее по решениям молдовских судов, которые в МВД назвали "подложными", денежные средства списывались в пользу иностранных физических и юридических лиц.

Деятельность этой преступной организации расследуется в рамках двух уголовных дел - по ст. 210 (организация преступного сообщества) и 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ.

Владимир Плахотнюк в 1995 году стал основателем молдавско-американской финансовой группы Angels. Позднее он возглавил нефтекомпанию Petrom Moldova и коммерческий банк Victoriabank. С 2010 года бизнесмен состоит в Демократической партии страны.

В январе 2016 года Плахотнюк был выдвинут на должность премьер-министра Молдовы при поддержке своей партии, однако его кандидатуру отверг президент страны Николай Тимофти. В декабре 2016 года Плахотнюк стал председателем Демократической партии.

В конце 2017 года Владимир Плахотнюк, который является лидером Демократической партии Молдовы, контролирующей до недавнего момента парламент страны, был заочно арестован Басманным районным судом Москвы по делу о покушении на убийство.