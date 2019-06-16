В России задерживают участников массовых столкновений на национальной почве

Cотрудники Следственного комитета (СКР) совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали еще 12 участников драки, в которой погиб житель села Чемодановка Пензенской области. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Об этом, как передает ТАСС, журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В результате проведения большого объема следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России получены доказательства, позволившие 15 июня установить и задержать еще 12 жителей Чемодановки. Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины", - сказала она.

Ранее были задержаны трое участников конфликта, двое из них арестованы, третьему продлен срок задержания на 72 часа в связи с необходимостью получения медицинского заключения о состоянии его здоровья и возможности содержания в условиях изоляции от общества.

Массовые столкновения на национальной почве между местными жителями и цыганами произошли в Чемодановке 13 июня. В результате погиб один человек, один попал в реанимацию. Травмы получили еще три человека. По утверждению полиции, причиной инцидента стал бытовой конфликт. На следующий день около 1,5 тыс. жителей Чемодановки приняли участие в сельском сходе, где обсуждалась сложившаяся ситуация, а затем они перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал", чтобы привлечь внимание к происходящему в селе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и хулиганстве. Его расследует Главное следственное управление СК РФ.

Массовые столкновения на национальной почве под Пензой: около 200 человек пошли на цыган из-за поруганных девушек, есть убитые

В Пензенской области в деревне Чемодановка Бессоновского района произошли массовые столкновения на национальной почве между местными жителями и цыганами.

В результате столкновений и драки, в которой 13 июня участвовали около 200 человек, погиб 33-летний местный житель Владимир Грушин, еще четверо ранены. Один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. На следующий день около 1,5 тыс. жителей Чемодановки приняли участие в сельском сходе, где обсуждалась сложившаяся ситуация, а затем они перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал", чтобы привлечь внимание к происходящему в селе.

Во всем Бессоновском районе теперь введен план "Вулкан-1". Этот план подразумевает предупреждение и пресечение преступлений против общественной безопасности. По плану "Вулкан-1" весь личный состав привлекается к пресечению массовых беспорядков в населенных пунктах, лагерях вынужденных переселенцев или других территориях.

В настоящее время люди в Чемодановке находятся в своих домах, улицы села патрулируются сотрудниками правоохранительных органов. Десятки следователей проводят на месте следственные действия - обыски, задержания, допросы и т.д.

В селе создан оперативный штаб по урегулированию ситуации, который возглавил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Штаб будет работать до того времени, пока в Чемодановке не будет полностью восстановлен порядок. "Я буду находиться в селе столько, сколько потребуется для нормализации обстановки. Мы должны обеспечить безопасность всех граждан, другого пути у нас нет, но все разногласия должны решаться мирным путем", - заявил губернатор.

Конфликт в Чемодановке начался, как сообщает МВД и местные власти, на бытовой почве. Накануне в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что представители цыганской общины стали приставать к дочерям жителей деревни, сообщает "Пензенская правда".

Якобы в село "пришли цыгане и стали приставать к детям". "По разговорам, цыгане пытались изнасиловать на пруду русскую девочку, кто-то из русских это узнал и пошли к ним с разборками. Цыгане вытащили ножи, ружья, топоры, фигачат по машинам , стреляют, кидают, чем попало! Одного нашего пырнули, кому-то голову шифером пробили...", - описывал ситуацию в селе автор поста.

Поводом для сегодняшнего массового схода жителей в Чемодановке стала гибель местного жителя.

Вчера в драке с цыганами 33-летнему Владимиру Грушину проломили голову. Он погиб, а сегодня за него встало всё село. pic.twitter.com/tAc6MGpbtN

— Партия Прогресса РБ (@ProgressRB) 14 червня 2019 р.



Испуганные жители вызвали полицию и ОМОН. Люди боятся ходить по улицам и отпускать гулять своих детей, называя происходящее "войной". "Война"! (хотя это должно было начаться раньше) Жители села восстали против цыган.Они начали массово приставать к нашим детям,и отцы вступились за дочерей! Что было в селе - сложно передать словами!!! Пострадали невинные граждане, от этих нелюдей понесли ущерб часть жителей села! Полиция и скорая только лишь мчатся в село", - сообщали очевидцы событий.

В Чемодановке народ вышел против насилие цыган, и к ним тут же применил силу ОМОН. Кажется у цыган появилась крыша, какую они не ожидали. pic.twitter.com/WRvPS39lT1 — Твиттер дцпЭШНИКА. (@saimon190281) 15 червня 2019 р.



По данным УМВД, всего в массовой драке в селе приняли участие около 200 человек. В полицию были доставлены 174 человека для установления причастности к драке, трое из них были задержаны.

Следственный комитет опубликовал видео задержания этих трех участников конфликта. На нем показаны орудия, которыми пользовались участники драки, в том числе топор и две биты и предмет, похожий на железную палку.

"Следователями допрошено 21 лицо в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки - участников конфликта. Продолжается опознание лиц и проведение иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий С этой целью в органы внутренних дел доставлено 174 лица", - говорится в сообщении полиции.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела. В связи с тем, что один из пострадавших скончался в больнице, уголовное дело по факту массовой драки было переквалифицировано следователями на более тяжкие статьи - об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

"Уголовное дело переквалифицировано на п. п. "ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений") и ч. 3 ст. 30 и п. п. "а, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений")", - говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой СУ СК по Пензенской области.

В данный момент дело об убийстве передано в Центральный аппарат Следственного комитета РФ "в целях наиболее полного, объективного и оперативного расследования. На место уже выехали опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства.

Сейчас в Чемодановке организована круглосуточная телефонная линия, по которой принимаются вопросы граждан в связи со сложившейся ситуацией.

В Чемодановке, тем временем, несмотря на приезд губернатора, продолжается митинг. Лозунг простой.

«Выселять». pic.twitter.com/f2qpvTvHjD

— Daughter of Morgana 🦁 (@danceprestis) 14 червня 2019 р.



В воскресенье, 16 июня с 12:00 до 14:00 руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Дмитрий Матушкин будет вести личный прием граждан в администрации Чемодановского сельсовета по адресу: село Чемодановка, ул. Генералова, д. 35.

Глава пензенского объединения цыган выразил соболезнования семье погибшего

В пятницу вечером, 14 июня, в соцсети ВК появилось видеообращение руководителя общественного объединения цыган Пензенской области Андрея Оглы к жителям села Чемодановка, в котором он выразил соболезнования семье погибшего местного жителя - Владимира Грушина.

"У нас случилась очень большая беда. Цыганская диаспора выражает соболезнования родственникам погибшего и молит Бога о том, чтобы пострадавшие выздоровели. Желаем им здоровья крепкого, и никаких конфликтных моментов мы не хотим ни с кем иметь в городе. Хотим, чтобы виновные были наказаны, в этом будем сотрудничать с полицией, помогать. Эту беду надо как-то урегулировать и конфликт этот прекратить", - заявил Андрей Оглы.

Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр также рассказала в эфире НСН, как, по ее мнению, возник конфликт в Чемодановке и о чем умолчали СМИ.

"Были дети, которые поссорились на пруду. Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку - об этом нигде не пишут! Ведь они же пришли к цыганам в дом! Хотя этот вопрос выеденного яйца не стоил, его можно было решить на месте. Можно было пойти к властям! Почему надо было самосуд устраивать? И что теперь (получилось)?!" - возмутилась глава цыганской автономии.

Надежда Деметр дала оценку конфликта в Чемодановке. "Безобразный поступок со всех сторон", - сказала она.

Ранее Надежда Деметр говорила, что в России никто не занимается проблемами этнического меньшинства, в том числе цыганского, на должном уровне, а пресса освещает его только негативно.