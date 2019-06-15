В Конгресс США внесли законопроект о сдерживании России в Прибалтике

Конгрессмен-республиканец из Техаса Майкл Конвэй внес в Палату представителей США законопроект, в котором утверждается, что Россия стремится навредить НАТО и увеличить свою сферу влияния в Европе. В ответ законодатель предлагает разработать стратегию по противодействию Москве в странах Прибалтики.

"Балтийские страны - Эстония, Латвия и Литва - особенно уязвимы для все более агрессивной и подрывной (деятельности) Российской Федерации", - считает конгрессмен. Он утверждает, что Россия наращивает военную мощь в Калининграде и угрожает миру и стабильности в регионе.

В качестве примеров агрессивной политики России в документе приведены "оккупация Крыма" и других украинских территорий, а также части Грузии. "Российская Федерация также продолжает игнорировать соглашения, нормы международного права и права на свободу навигации, территориальной целостности и суверенных международных границ", - подчеркивается в документе.

США придерживаются политики обеспечения безопасности этих государств, а потому, как считает Конвэй, должны вместе с ними разработать стратегию по сдерживанию российской агрессии в регионе. Кроме того, Конгрессу нужно изучить возможность развертывания в Прибалтике мобильных противовоздушных систем большой дальности, говорится в документе.

В случае принятия законопроекта министр обороны США должен будет отчитаться об итогах военного взаимодействия со странами Прибалтики и дать свои рекомендации по улучшению этого процесса, передает РБК.

Законопроект внесли в палату представителей 3 июня, он направлен в комитеты по вооруженным силам и иностранным делам.

Ранее конгресс США запросил 280 млн долларов на сдерживание России в следующем финансовом году (октябрь 2019 - сентябрь 2020). Эти средства, если соответствующий законопроект примут, пойдут на помощь европейским странам, в частности кандидатам на вступление в ЕС.

Администрация президента Дональда Трампа на 2020 фискальный год запросила 500 млн долларов на противодействие России. В частности, эти деньги пойдут на уменьшение зависимости союзников от российского оружия.