"Останови капитуляцию!". Почему в Донбассе опять начались бои, а под окнами Зеленского — протесты сторонников войны до победного конца

Под миролюбивые заявления нового президента Владимира Зеленского украинская армия в последние пару дней взяла и вошла в Донецк. Так можно трактовать сообщения о том, что разведка 24-й бригады ВСУ "проглотила" последние остатки "серой зоны" между поселками Александровка (под контролем ДНР) и Марьинкой (под контролем Киеву).

Продвижение на этом участке на пару сотен метров вперед действительно может означать и вход в Донецк, и "достижение полного контроля" над Марьинкой, как это обозначают украинские военные.

"Разведчики бригады зашли в так называемую „серую зону" для того, чтобы улучшить свое тактическое положение — отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался командованием бригады и вышестоящим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили", — рассказал пресс-офицер 24-й бригады Назар Ильницкий.

Эта часть Донецка практически смыкается с соседней Марьинкой — от въезда в этот городок видны девятиэтажки и терриконы шахт Петровского района Донецка, местные жители до недавнего времени ходили на работу в Донецк пешком по полям. Сообщения о пулевых ранениях жителей украинской Марьинки просто во время работы на своих огородах — здесь не редкость. Все ее газоснабжение завязано на Донецк, и уже пять лет местные живут без газа. То, что войну отодвинули от них на сотню-другую метров вряд ли что-то кардинально изменит в их жизни.

А вот "ВСУ вошли в Донецк" — в российских государственных СМИ — звучит громко и угрожающе.

Обострение





Действительно, в последние недели в Донбассе наблюдается демонстративное обострение. По всей линии соприкосновения идут ожесточенные ночные бои с применением не только тяжелого пехотного вооружения, но и всего спектра "запрещенного" артиллерийского оружия калибра свыше 100 мм.

Дважды по украинским позициям работали "Грады", чего не случалось очень давно. Фактически силы ЛДНР не применяли в боях только танки. За пару недель после инаугурации Владимира Зеленского погибли 12 украинских солдат, десятки ранено. Для сравнения за весь март 2019 года у Украины погибли 9 воинов, за апрель — 15.

Обстрел 7 июня позиций полка "Азов" на Светлодарской дуге из 122 мм пушек Д-30 вызвал всеукраинский скандал. Полк "Азов" не привык молчать, и его командиры сообщили, что разведка обнаружила развернувшуюся к бою батарею 122 мм пушек (это уже нарушение Минских соглашений) за несколько дней, но из Киева запрещали применять артиллерию по изготовившимся к стрельбе орудиям противника, пока они не накрыли блиндажи полка ночью 7 июня.

Запрет стрелять в ответ тут же в специальном заявлении опроверг президент Зеленский, но сразу сделал в своем выступлении новую "ошибку". "Вопиющее нарушение Минских соглашений — применение артиллерии — свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", — сказал он.

Эти слова тут же расценили как подготовку к признанию "потерявших контроль России" самопровозглашенных республик Донбасса стороной переговоров, после чего развернулась подготовка к акции протеста под АП.

Политическое урегулирование





Незадолго до этого обострения Владимир Зеленский отправил на Минские переговоры в качестве "нового лица" старого и опытного переговорщика и бывшего президента страны — 80-летнего Леонида Кучму, который "по возрасту и состоянию здоровья" покинул Минск в прошлом году при Порошенко. После первого же раунда переговоров, 6 июня, специальный представитель главы ОБСЕ в составе трехсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик заявил, что Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса, а спецпредставитель России Борис Грызлов сообщил о договоренности начать разведение сторон под станицей Луганской с 10 июня и обсудить перемирие сторон с 19 июня.

При этом Леонид Кучма даже посоветовал ВСУ не открывать ответный огонь когда они попадают под обстрел со стороны сепаратистов. Эти неосторожные слова успела поддержать новый пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мандель в прямом эфире одного из телеканалов. Она сказала, что украинская армия "должна прекратить стрелять по детским садам и школам", даже если оттуда ведут огонь по ним. Российские сайты тут же выдали новости о том, что "Украина признала обстрелы детских садов и школ".

Следует ли удивляться, что это вызвало бурное возмущение украинской общественности, в ответ на которое Кучма пояснил, что он говорил о возможном снятии блокады для возвращения украинских предприятий их законным владельцам и возвращения их в украинское правовое поле с выплатой налогов на Украину, как это было до 1 марта 2017 года. Это не помешало генпрокурору Юрию Луценко тут же зарегистрировать против Кучмы серию уголовных дел по статьям "финансировании терроризма", "измена Родине" и "препятствование украинской армии".

Протест





Под стенами администрации президента состоялась первая по-настоящему массовая акция протеста против политики новой власти — "Останови капитуляцию!", собравшую от двух до трех тысяч человек — не такая уж большая площадь около АП к концу акции в понедельник, в рабочий день, была забита полностью!

Толпа под АП была очень пестрой — ветераны, известные блогеры, хипстеры, политологи, журналисты, националисты. Со сцены выступали в основном представители движения "Демократическая сокира" (сокира — топор, укр.). Это люди, которые на президентских выборах поддерживали Петра Порошенко. Среди них был замечен, например, лидер запрещенного в России движения УНА-УНСО Игорь Мазур — на этой войне он воевал как лейтенант, командир роты 131 отдельного разведывательного батальона ВСУ. На прошлых — в Чечне и дважды в Грузии — он воевал против интересов России в составе отрядов украинских националистов.

Один из участников акции назвался Иваном Костенко. "Я "дембель", служил в 2014—2015 годах в 79 отдельной десантно-штурмовой бригаде, — рассказал он "Спектру". — Тут все люди в какой-то мере знакомы — у всех общее дело, общая Родина. Ну и будущее покажет, что мы будем делать дальше. А пока лично у меня нет достаточного количества данных со стороны администрации нового президента — только какие-то „поклевки" не в ту сторону, что надо. Так что это предупреждение, но мы будем внимательно следить".

Вдруг группа людей протиснулась к самому зданию и быстро оклеила табличку "Администрация президента Украины" траурными ленточками, а стену вокруг — портретами убитых в конце мая и начале июня солдат ВСУ. На охрану портретов тут же заступили две плотных шеренги юных парней и девушек. У другой стены началась потасовка с полицией, которая успела сорвать плакат "Администрация губернатора Новороссия" с двуглавым орлом, которому "не следовало тут висеть".

Все это происходило под скандирование толпы от очень старого "Кучму геть!" до вполне свежего "Вова, у нас идет война, подождет шаурма!" (Зеленский в поздравлении с Днем Киева назвал запах шаурмы возле метро одним из символов столицы Украины).

Акция уложилась ровно в час. По большому счету главным требованием митинга стала просьба ввести в переговоры группы уже отвоевавших ветеранов войны. К митингу никто из АП не вышел.