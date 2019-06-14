В Оманском заливе атакованы два танкера с нефтью

В Оманском заливе утром 13 июня были атакованы неизвестными два нефтяных танкера.

Один из них, Front Altair, был нанят для перевозки тайваньской нефтяной компанией CPC Corp, но ​шел под флагом Норвегии. По данным норвежских властей, на его борту произошло три взрыва, когда судно перевозило 75 тыс. тонн нефтепродуктов. ​На борту судна были 23 моряка, в том числе 11 граждан России и один гражданин Грузии, все они были спасены.

Второй танкер назывался Kokuka Courageous, на его борту был 21 член экипажа. Судно принадлежало зарегистрированной в Панаме компании из Японии, представитель компании заявил, что его дважды обстреляли, но кто и какими снарядами – пока неизвестно.

Нападение произошло, когда корабли находились в нейтральных водах между Ираном и несколькими странами Персидского залива, власти Ирана сообщили о спасении 44 человек с двух судов. Что произошло с танкерами – до сих пор неясно. Иранское новостное агенство сообщило, что судно затонуло, но его норвежский владелец заявил, что оно на плаву. Владельцы одного из атакованных кораблей предполагают, что в него попала торпеда, по другой версии, причиной взрыва стала магнитная мина.

Власти Норвегии после инцидента выпустили заявление, в котором рекомендовали судовладельцам держаться подальше от территориальных вод Ирана.

Это уже второе нападение на танкеры в Персидском заливе за последний месяц. 12 мая рядом с территориальными водами ОАЭ неизвестные напали на два саудовских нефтяных танкера – танкер из Объединенных Арабских Эмиратов и танкер из Норвегии: это произошло после того, как Иран угрожал перекрыть Ормузский пролив.

Ответственность за то нападение до сих пор никто на себя не взял. Власти Саудовской Аравии и США обвиняли в нем Иран, но иранские власти отрицали, что причастны к этому.

США: ответственность за атаку на танкеры в Оманском заливе несет Иран. Тегеран это отрицает

Ответственность за нападения на два танкера в Оманском заливе несет Иран, заявил на встрече с журналистами госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Соединенные Штаты пришли к такому выводу на основе разведданых о типе используемого оружия.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон намерен в сложившейся ситуации оказывать на Иран экономическое и дипломатическое давление. При этом США не исключают защиты с применением силы.

По словам Помпео, Соединенные Штаты созвали Совета Безопасности ООН для обсуждения инцидента в Оманском заливе.

Министр иностранных дел Ирана написал в твиттере, что у США нет "ни кусочка фактических или косвенных доказательств" причастности страны к случившемуся.

Ранее, 11 мая четыре танкера – два из Саудовской Аравии, один из Норвегии и один из Объединённых Арабских Эмиратов – подверглись нападению в Оманском заливе и получили различные повреждения. О пострадавших не сообщалось. Норвежские следователи назвали наиболее вероятным заказчиком нападения иранский Корпус стражей исламской революции.