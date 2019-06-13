Американка заставила весь мир гадать над тайной "эльфа Добби" у ее дома (ВИДЕО)

"Добби свободен?" - этим вопросом задались миллионы людей, посмотревших удивительное видео, которое было снято в ночь на 2 июня камерой слежения в городе Ла-Хунта - административном центре округа Отеро американского штата Колорадо. Им на своей странице в Facebook поделилась местная жительница Вивиан Гомес, случайно обнаружившая нечто странное, просматривая, что происходило ночью у ее дома.

В какой-то момент открылась дверь, из нее вышло непонятное существо - очень худое и с болтающимися ушами, затем остановилось и сделало движения руками, которые напоминают танец цыпленка. При этом на полной версии видео оно просто исчезает. Кроме того, две другие камеры его не зафиксировали, сообщает People.com.

После выхода ролика люди по всему миру начали искать объяснения произошедшему. Предполагали, что это мог быть инопланетянин, кукла-марионетка, компьютерная графика. Последнюю версию Вивиан отвергла, написав, что поделилась именно тем, что записала камера. Но больше всего посмотревшим видео существо напомнило эльфа Добби из фильмов про Гарри Поттера. Эта версия стала настолько популярной, что о ней рассказали многие СМИ и телеканалы, она породила в соцсетях огромное количество шуток.

Видео со страницы Вивиан Гомес посмотрели уже более 13 миллионов раз:

Журналисты из Inside Edition встретились с женщиной и опубликовали отрывок из видео, на котором "эльф" пропадает, это происходит на отметке 0:34.

В издании предположили самое простое: что "Добби" мог быть Бобби - 9-летним сыном Вивиан. На что она заметила, что не выпустила бы его одного в темноту. Соседи также отвергают версию о ребенке, отмечая, что в районе нет детей, похожих на фигуру из видео.

Вивиан призналась, что до сих пор испытывает страх после произошедшего. Она не понимает, что это могло быть, и сомневается, что эта тайна будет когда-нибудь раскрыта.