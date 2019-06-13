Трамп готов принять компромат на соперников от России или Китая

Президент США не видит ничего предосудительного в получении перед выборами информации из-за границы, которую можно использовать против политических соперников. Трамп не считает это вмешательством в ход выборов.

Президент США Дональд Трамп допускает получение в ходе предвыборной кампании сведений от иностранных источников, например от России или Китая, которые могут навредить его противникам. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC, которое вышло в эфир вечером в среду, 12 июня, ответив утвердительно на соответствующий вопрос журналиста.

"Это не вмешательство", - заявил глава Белого дома, добавив, что речь идет только об информации. Отвечая на вопрос, согласится ли его предвыборный штаб принять такого рода сведения или обратится в ФБР, Трамп выразил мнение, что "следует, наверное, сделать и то, и другое", но прислушаться к компрометирующим материалам. "Нет ничего ошибочного в том, чтобы к этому прислушаться", - указал американский лидер.

Трамп подключит ФБР "только в случае сомнений" в достоверности информации

Он назвал изучение подобной информации просто наведением справок о политических противниках, которое широко практикуется, в том числе членами Конгресса США.

К ФБР Трамп обратился бы только в случае сомнений. По его словам, у этой американской спецслужбы недостаточно людей, чтобы заниматься такими вещами. На замечание интервьюера о том, что руководство ФБР считает недопустимым принимать компрометирующую информацию о политических соперниках из-за границы, Трамп возразил: "Глава ФБР ошибается".

Глава государства дал интервью в Овальном кабинете Белого дома за несколько дней до того, как объявить о вступлении в предвыборную гонку по избранию президента в 2020 году. В марте 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года. Мюллер не обнаружил сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем.