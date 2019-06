"Vk mho cucumber". "Твиттер" Дмитрия Медведева кто-то взломал

bbcrussian.com

Dmitrijus Medvedevas Foto: Sputnik / Scanpix

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в "Твиттере" был взломан, сообщили в пресс-службе правительства. Хакеры и раньше его взламывали. В этот раз в аккаунте появились странные фразы: "Hop cc very very very hubby cheers cheers her very vav chi hi" и "Vk mho cucumber uovunpniophvoui".

