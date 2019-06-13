В Идлибе вступило в силу соглашение о прекращении огня

Сирийские правительственные войска и повстанцы при посредничестве России и Турции достигли соглашения о полном прекращении огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на российских военных.

Российские военные заявили, что прекращение огня распространяется на так называемую зону деэскалации в Идлибе и в среду привело к значительному снижению уровня насилия.

При этом они не уточнили, как долго будет продолжаться перемирие. Идлиб является последним крупным оплотом повстанцев.