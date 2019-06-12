США усилят военное присутствие в Испании

Соединенные Штаты в ближайшее время намерены расширить контингента вооруженных сил США на юге Испании. По данным El Pais, разрешение испанских властей уже получено.

Вашингтон намерен, с согласия Мадрида, в ближайшие два года заменить четыре эсминца, базирующиеся на военно-морской базе в поселке Рота (юг Испании), на более современные суда, способные нести боевые вертолеты. Будет существенно увеличен и контингент американских военных на этой базе. Об это сообщает в среду, 12 июня, мадридская газета El Pais со ссылкой на американские и испанские источники. Что касается основного назначения базы, то оно не изменится. Речь идет о защите южного крыла НАТО от баллистических ракет и "сдерживании России" в Черном море.

Составляющие антиракетного щита НАТО в Испании



В соответствии с американо-испанскими договоренностями 2012 года в Рота базируются эсминцы Carney, Donald Cook, Porter и Ross, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis combat system ("Иджис"), сообщил в интервью корреспонденту DW представитель министерства обороны Испании. По его словам, эти суда являются "морской составляющей антиракетного щита НАТО".

Кроме того, эсминцы, регулярно, начиная с 2014 года, совершают плавание в Черное море - для "сдерживания России после аннексии Крыма". А в апреле 2017 года Porter и Ross обстреляли "томагавками" территорию Сирии - "за применение режимом Дамаска химического оружия".

Что касается планов усиления военного присутствия, то они, по данным El Pais, начнут реализовываться в начале 2020 года с заменой упомянутых кораблей, построенных в конце прошлого века, на новые - "эсминцы последнего поколения". Кроме того, на базе появится отряд вертолетов, укомплектованный боевыми машинами морской авиации Sikorsky SH-60 Seahawk. Они будут размещены как на эсминцах, так и на аэродроме базы, где уже базируются 36 самолетов. Всего на сегодняшний день в Рота находится 5250 американцев - военных и гражданских лиц.

Без согласия парламента



Представитель Минобороны Испании напомнил, что американские военные базы в Испании существуют с начала 1950-х годов прошлого столетия. Их деятельность регулируется на основании американо-испанского соглашения от 1988 года. По его условиям, любое "качественное или количественное" изменение американского присутствия на территории страны должно производиться с согласия правительства и парламента Испании. Эта практика осуществлялась, к примеру, в 2002 году, когда США разместили в Испании отделение военно-морской разведки, и в 2012 году - в связи с размещением эсминцев.

Между тем El Pais утверждает, что нынешние "существенные изменения" в Рота не обсуждались и не будут обсуждаться в парламенте - на них уже есть согласие правительства Испании, представленного Испанской социалистической рабочей партией.

Отход от существующего законодательства газета, со ссылкой на источники в правительстве, объясняет "сложностью международной обстановки, которая не позволяет прибегнуть к продолжительной парламентской процедуре".