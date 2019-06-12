В центре Москвы полиция задерживает участников несогласованной акции

Задержаны более 35 участников шествия в День России, первоначально планировавшегося как акция с требованием освобождения корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Полиция начала задержания участников несогласованного марша в центре Москвы, проходящего в День России 12 июня. Издание "МБХ Медиа" сообщила о задержании своего главного редактора Вероники Куцылло, "Медуза" заявила о задержании своих корреспондентов Ильи Жегулева и Андрея Перцева, а также Леонида Марантиди, который снимал марш для издания.

Также сообщается о задержании ресторатора Николая Борисова. Как передает корреспондент DW, задерживают людей с кепками, плакатами и футболками с надписью "Я/Мы Иван Голунов". Полиция перекрыла Мясницкую улицу, по которой планировалось продолжить шествие. На акции присутствуют Александр Плющев, Татьяна Фельгенгауэр, Екатерина Шульман, Анна Наринская, Николай Сванидзе, Арина Бородина, Лев Рубинштейн, Зоя Светова и другие активисты, ранее требовавшие освобождения задержанного корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Как передает корреспондент DW, полиция перекрыла путь шествия на Трубной. По данным "ОВД Инфо", задержаны более 35 человек.

Разногласия в отношении акции 12 июня

Изначально марш 12 июня задумывался как акция протеста против задержания Голунова. После его освобождения накануне мнения по поводу его проведения разделились. Гендиректор портала "Медуза" Галина Тимченко, главред издания Иван Колпаков, глава редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов, основатель издания The Bell и адвокат Голунова Сергей Бадамшин призвали добиться согласования акции в ближайшие дни.

Они, в частности, указали на то, что "зашли в тупик" переговоры с мэрий Москвы по поводу согласования марша в поддержку журналиста "Медузы", намеченного на 12 июня. "Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать", - говорится далее в заявлении.

Другие, в частности, журналист Илья Азар, считают, что отменять акцию - неправильное решение. "Движение, которое поднялось в связи с делом Голунова, связано не только с самим Иваном. Недаром на уже легендарных обложках написано: Я/Мы Голунов. Это дело против нас всех. И закрытие одного дела должно быть только началом, а не пьяным радостным концом", - написал он в Facebook.

Согласована акция 16 июня

В итоге власти Москвы согласовали акцию 16 июня. Ожидается, что в митинге, который пройдет на проспекте Сахарова с 13 до 15 часов мск, примут участие не более 20 тысяч человек. С заявкой на проведение мероприятия обратились председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, а также журналист и член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Екатерина Винокурова, пояснили в департаменте, отметив, что "с учетом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное обращение".

Ранее правительство Москвы обратилось в прокуратуру с требованием не допустить проведения 12 июня марша в поддержку Голунова, сославшись на "дискомфорт для жителей и гостей столицы, а также ощутимые проблемы в плане обеспечения общественной безопасности".

Дело Ивана Голунова

36-летний спецкор отдела расследований "Медузы" Голунов был задержан 6 июня и позже отправлен на два месяца под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В полиции заявили, что у него нашли четыре грамма метилэфедрона и пять граммов кокаина, но эксперты не нашли на руках Голунова следов наркотиков, а на пакетах, обнаруженных у него, есть ДНК нескольких человек.

Журналист, задержание которого вызвало широкий общественный резонанс в России и за ее пределами, заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе. 11 июня глава МВД России заявил о решении прекратить дело против Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.