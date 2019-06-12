СМИ: ВВС Израиля нанесли удар по цели на юге Сирии

В ночь на среду, 12 июня, сирийское государственное агентство SANA сообщило о нанесении ЦАХАЛом ракетного удара по цели на юге Сирии. По информации этого источника, около 2 часов ночи со стороны территории Израиля или с воздуха были выпущены несколько ракет по цели в районе населенного пункта Тель аль-Хара (провинция Дараа). Отмечается, что для отражения удара были задействованы системы ПВО сирийской армии. О пострадавших не сообщается.

Арабская редакция российского агентства Sputnik передает, что удар был нанесен одним или несколькими самолетами F-15. Несмотря на действия сирийских ПВО, несколько ракет достигли цели. Причинен ущерб. После атаки израильтяне задействовали средства радиоэлектронной борьбы, чтобы нейтрализовать ПВО Сирии.

Если SANA заявляет об ударе по цели в районе горы Тель аль-Хара (высшая точка в провинции Дараа), то Sputnik также сообщает об ударе по цели в провинции Кунейтра на юге Сирии.

На горе Тель аль-Хара, которую сирийская армия в июле 2018 года отбила у боевиков "Джабхат ан-Нусры", в настоящее время находится база сирийских ПВО.

Базирующийся в Лондоне Сирийский мониторинговый центр The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) только после 9 утра сообщил об ударе по цели в Тель аль-Харе, отметив, что в этом районе есть радары и батареи системы ПВО регулярной армии Сирии. В публикации также сказано, что в Тель аль-Харе дислоцированы не только силы армии Асада, но и неких "милиций", поддерживающих правящий режим.

По сведениям агентства Sputnik, примерно за час до атаки израильский беспилотный разведывательный самолет был замечен недалеко от горы Хермон.

Армия обороны Израиля пока не комментирует данную информацию, сирийские официальные источники не делали заявлений по поводу инцидента.