ВИДЕО: Иван Голунов дал первое интервью после выхода на свободу

Во вторник журналист информагентства Meduza Иван Голунов вышел на свободу после прекращения уголовного дела о сбыте наркотиков. С него сняли электронный браслет.

Покидая Главное следственное управление ГУВД Москвы, Иван Голунов дал интервью встречавшим его работникам СМИ. Видео с журналистом опубликовал телеканал "Дождь". "Я рад, что справедливость восторжествовала", - сказал Голунов. Вместе с тем он выразил надежду, что расследование будет продолжено и никто больше не окажется в такой ситуации, в которой побывал он сам.

Иван Голунов добавил, что продолжит заниматься журналистскими расследованиями. "Вероятно, мне нужно будет очень много работать для того, чтобы оправдать ваше доверие и вашу веру в меня. Спасибо огромное", - сказал журналист.

По словам Голунова, компенсацией морального вреда для него станет гарантия того, что подобная история с подбрасыванием наркотиков силовиками не повторится больше ни с кем.

Иван Голунов также призвал своих сторонников не выходить на несогласованную акцию 12 июня, подчеркнув, что это его личное мнение.

"Нет, наверное, не пойду. Я хотел бы прийти в себя", - сказал он во вторник журналистам после того, как вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

"Насколько я понимаю, это какая-то несогласованная акция. Мне кажется, что лучше, наверное, как-то уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи", - добавил Голунов.